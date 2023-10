1.500 mujeres y disidencias chaqueñas participaron en el Encuentro Plurinacional

En comunicación con la Agencia Foco, Valeria Ruiz Díaz, integrante de la Mesa Multisectorial Feminista de Chaco detalló sobre la participación provincial en el 36° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries, llevado a cabo el último fin de semana en Bariloche.

“Salieron de Chaco alrededor de 28 colectivos, con una suma de 1.500 mujeres y disidencias aproximadamente”, inició Ruiz Díaz. “Fuimos de diversos sectores políticos, sindicales, campesinas, originarias estudiantiles, de organizaciones sociales, entre otras”, indicó. Detallando sobre el grupo al que ella pertenece: “Entre las que viajaron de la Mesa Multisectorial Feminista fuimos PTP/PCR, UMEL, CCC, FNC, CEPA, UPCP, UNNE, Espacio Género y Diversidad Melisa Bogarin, Identidades Diversas y Juana Azurduy”.

En relación a la importancia de la participación de un grupo de mujeres y disidencias chaqueñas, Valeria sostuvo que “por herencia somos ‘encuentreras’, decimos que algo cambia en cada mujer una vez que va a un Encuentro, no somos las mismas, porque nos damos cuenta que no estamos solas”. Asimismo, Ruiz Díaz indicó: “Nos encontramos en una situación económica, política y social, sumamente compleja y una semana antes de las elecciones nacionales, dónde vamos a definir el futuro de nuestra patria, los talleres estuvieron teñidos de esas discusiones. De que, ante las amenazas de partidos políticos de quitarnos los derechos conquistados, mujeres y disidencias, sostuvimos durante todos los momentos (apertura, talleres, marcha y cierre), que no pasarán sobre nosotres, que estamos unides y dispuestes a ser trinchera y a enfrentar a la derecha, ni un paso atrás”.

Acerca de las actividades del evento, la integrante de la de la Mesa Multisectorial Feminista provincial, indicó que las principales son la apertura, los talleres, la marcha y el cierre, dónde se elige la siguiente sede.

LUCHAS POR EL HÁBITAT

Ruiz Díaz también brindó detalles de cada uno de los momentos que atravesaron en el encuentro: “La apertura fue muy emotiva con la ceremonia de las originarias mapuches, los talleres muy debatidos y enriquecedores. La marcha fue multitudinaria, donde se dice que hubo 100.000 personas, fue la más grande de todos los encuentros que llevamos hasta el momento”.

El cierre del encuentro que se realizó este lunes, momento donde se eligió la próxima sede del Encuentro, Valeria señaló: “Se hicieron dos propuestas, Buenos Aires y Jujuy, y elegimos a la provincia de Jujuy”. Ruiz Díaz continuó: “Cuando subieron las mujeres a dar sus argumentos de porqué querían llevar el Encuentro, se manifestó las brutales represiones que sufrieron por el gobierno de Morales, cuando su pueblo salió a luchar contra la reforma”.