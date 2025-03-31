DestacadasEl PaísÚltimas noticias

14 personas detenidas por una causa de trata

Las detenciones por posible trata de personas se dieron en Bariloche y Capital Federal.

Catorce personas fueron detenidas en el aeropuerto de San Carlos de Bariloche y en Jorge Newbery, en Capital Federal, por presunta trata de personas. El caso inició días atrás por el parto de una ciudadana rusa en un hospital de esa ciudad rionegrina.

Este fin de semana los aeropuertos de Bariloche y la Ciudad de Buenos Aires se vieron inmersos en operativos sorpresas por parte del personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria por una investigación por trata de personas y otros delitos a nivel internacional.

Luego de las primeras revelaciones se informó que 14 personas fueron detenidas: en Bariloche capturaron a ocho personas, un hombre y siete mujeres; y el número restante en Capital Federal.

Desde la Fiscalía informaron que este lunes se llevará a cabo una audiencia pública donde se “harán públicos los detalles del caso». En este marco, destacaron que se «expondrá la teoría del caso en base a los elementos con los que cuenta hasta el momento la pesquisa».

Medios locales indicaron que este operativo se dio inicio tras la apertura de una investigación por el parto de una ciudadana rusa en el hospital Ramón Castillo.

Ante la posible fuga de los integrantes de lo que se considera una organización criminal transnacional con sede en Montenegro, las detenciones fueron ordenadas por el fiscal general Fernando Arrigo, con conocimiento del juez federal de garantías de Bariloche, Gustavo Zapata. (Fuente: NA)

