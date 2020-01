Tarjeta Alimentar: “Es una gran herramienta en la lucha contra el hambre”

(PRENSA GOBIERNO/ Corresponsalía ALEJANDRO ESCALANTE). El gobernador, Jorge Capitanich, y la vicegobernadora, Analía Rach Quiroga, encabezaron ayer la entrega de tarjetas Alimentar en Basail y Presidencia Roque Sáenz Peña. Hasta la fecha 43.884 chaqueñas y chaqueños de 43 localidades chaqueñas ya acceden a los beneficios del programa nacional Argentina contra el Hambre.

Este fin de semana se prevé finalizar la entrega de las 66.499 tarjetas en toda la provincia. “Es una herramienta extraordinaria, porque resuelve el problema del hambre, impacta en la promoción de hábitos saludables y fortalece el vínculo entre provisión y la demanda alimenticia”, reiteró.

A su vez el jefe del Ejecutivo expresó a elDIARIO de la Región, el gran trabajo en conjunto que se ha realizado en la provincia, “hemos firmado un convenio con el gobierno nacional desde los primeros días de gestión. El 13 de diciembre yo estuve en Buenos Aires, donde tuve 14 entrevistas en 12 horas, una de las cuales fue con Daniel Arroyo, Ministro de Desarrollo Social, donde avanzamos rápidamente en la conformación de un convenio bilateral en el cual pusimos al Nuevo Banco del Chaco como emisor de la tarjeta alimentaria Tuya y en virtud de ello instrumentamos un mecanismo de transferencia y ejecución, logrando ser la primera provincia argentina con la distribución efectiva. Eso se logra con organización, a través del ministerio de Desarrollo Social provincial, se logra con eficiencia operativa a través del NBCH y con la participación de los intendentes de las localidades junto a los concejales, los comercios, la red de proveedores locales, la agricultura familiar y todas las instituciones que han interactuado.

Capitanich destacó también el impacto de esta herramienta que ya repercute en la economía de los comercios de toda la provincia y reiteró la necesidad de que el dinero se gaste y quede en cada localidad. “Para ello continuaremos trabajando en el fortalecimiento de la red de comercios locales, en la promoción de las economías populares y la feria franca, para poder dar una oferta variada, de productos de buena calidad y a precios más accesibles en cada localidad”, sostuvo.

El mandatario aseguró que la provincia tiene capacidad para producir cada uno de los alimentos recomendados para mantener una dieta balanceada y saludable. “Trabajamos para garantizar que los alimentos consumidos sean producidos localmente, porque de esa manera generamos empleo, garantizamos provisión de alimentos de buena calidad a precios accesibles y reactivamos la economía local”, precisó.

Por su parte, la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, enfatizó a este matutino la importancia de un compromiso mancomunado contra el hambre, “con mucho compromiso convocando a todos y todas para que Argentina contra el Hambre sea una política de estado que trascienda los gobiernos y que se imponga como una materia en la que no podemos volver a retroceder, porque todos los que forman parte de diferentes identidades políticas partidarias, comerciantes, comunidades religiosas y diferentes entidades debemos trabajar de manera conjunta para que no tengamos ni un chaqueño que no pueda llevar un plato de comida a su casa”.

A su vez adelantó que este fin de semana, además de las entregas de plásticos en las localidades faltantes se pactó agendas bilaterales con organizaciones sociales, fundaciones, asociaciones para ir llegando a diferentes barrios y zonas más afectadas o que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad. “La intención es dar una respuesta que sea inmediata, sabemos que hay soluciones que son coyunturales, pero también estamos trabajando desde el 10 de dic para generar las bases necesarias y sólidas para que los problemas estructurales de la provincia puedan resolverse ya sea en el corto, mediano y largo plazo”, sostuvo Rach Quiroga.

De la jornada en la que se entregaron 226 tarjetas en Basail y 5.974 en Presidencia Roque Sáenz Peña participaron también la ministra de Desarrollo Social María Pía Chiacchio Cavana y los intendentes Ignacio Rostan (Basail) y Bruno Cipolini (Sáenz Peña).

La ministra Chiacchio Cavana destacó que enero culmina con la implementación de esta política alimentaria y económica que ya supera los 328 millones de pesos volcados al consumo interno. “Además de orientar a la ciudadanía en la compra de productos saludables, la iniciativa busca convertirse en un plan de empleabilidad para comerciantes y sectores productivos”, remarcó.

“INYECCIÓN ECONÓMICA”

El intendente Bruno Cipolini remarcó la importancia de la tarjeta para muchas familias saenzpeñenses. “Resulta de gran importancia para la inyección económica de la ciudad y la provincia. Estamos pensando además en un programa propio para dar acompañamiento a las familias para promover hábitos alimenticios saludables”, indicó.

Además, aseguró que el municipio cuenta con un área de defensa al consumidor donde se pueden denunciar irregularidades, y dada la magnitud de la herramienta, desde la Secretaría de Desarrollo Social se sumarán dos brigadas para monitorear y recibir reclamos.