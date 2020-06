Castelli: convocan a adoptar a cuatro hermanos

El Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia de Castelli informó que está abierta la convocatoria para adoptar cuatro hermanos (tres niñas de 10, 8 y 5 años, y un niño de 3 años) para que continúen su desarrollo en una familia. Se trata del expediente 1.781/18.

Desde el Registro Centralizado de Adoptantes (RCA) informaron que la mayor de las hermanas posee buena salud, cursa quinto grado en una escuela especial, es tranquila, simpática, dulce, callada, solitaria y posee algunas dificultades intelectuales causadas por la falta de estimulación. Además le gusta dibujar, pintar, bailar, realizar artesanías y mirar películas.

La niña de 8 años también tiene buena salud, presenta discapacidad visual y cursa segundo grado en una escuela de no videntes y disminuidos visuales. Asiste a un centro de no videntes, donde realiza actividades terapéuticas y de estimulación. Es tranquila, le gusta escuchar música y asistir a los centros educativos. También posee algunas dificultas intelectuales producto de la falta de estimulación.

La hermana de 5 años posee buena saludo, cursa primer grado en una escuela común, es sociable, inquieta, ordenada, le gusta jugar, bailar, cantar, dibujar, escuchar música, moldear, armar rompecabezas y mirar dibujos animados. Tiene un desarrollo cognitivo acorde a su edad.

En tanto que el niño de 3 años también presenta buen estado de salud; es afectuoso e interactúa con sus pares. Su desarrollo cognitivo es acorde a su edad con algunas dificultades en el habla por la falta de estimulación. No presenta dificultades en el aprendizaje, le gusta armar torres con bloques y jugar.

Todos requerirán el acompañamiento de adultos con apertura y estrategias para abordar su educación.