Marcha feminista contra el ajuste y las derechas

En el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, activistas independientes y organizadas salieron a las calles «por vidas dignas, contra las derechas, el ajuste y el Fondo Monetario Internacional».

En Resistencia, organizaciones integrantes de la Multisectorial Feminista y las Mujeres de la Matria Latinoamericana se movilizaron en el marco de la jornada nacional en defensa de los derechos conquistados, desde la avenida 9 de Julio y Vélez Sarsfield hasta la Plaza 25 de Mayo donde realizaron un pañuelazo y una intervención artística con bengalas.

Durante el recorrido por la ciudad, militantes feministas acompañaron el camino con canciones y carteles con la consigna de la marcha: En Lucha, Ni Un Paso Atrás, Ni Bullrich, Ni Milei.

En diálogo con elDiario, Gladys Favretto, de la Corriente Clasista Combativa y miembro de la Multisectoral explicó que la marcha se dio en el marco de la democracia y en contra de las propuestas de candidatos presidenciales que proponen como política de Estado “quitar todos los derechos que hemos conquistado, sobre todo el movimiento de mujeres y el pueblo argentino”. “Hablan de casta, pero la verdadera casta son los del Fondo Monetario, porque se invierten millones para pagar esa deuda que no la contrajimos, los argentinos no la contrajimos, las mujeres no las vimos las mujeres cuando”, agregó.

“Tendría que haberse aumentado el presupuesto de género, haber más refugios para las compañeras cuando son violentadas y no avanzaron. Por eso, este 28 salimos en todo el país para decir que estamos de pie, que no vamos a retroceder, que no vamos a dar un paso atrás y que los derechos conquistados no lo vamos a perder”, señaló Fravretto.

SOBRE EL NUEVO GOBIERNO

Al referirse a las propuestas del gobernador electo, Leandro Zdero, Gladys Favretteo aseguró que las organizaciones feministas chaqueñas esperan que las políticas con perspectiva de género continúen y avancen en todo el territorio chaqueño.

“Con la actual secretaria de Derechos Humanos, Silvana Pérez, hemos resuelto casos importantes como de Yanina Sequeira, sabemos que todavía seguramente faltan cosas por hacer, porque en el interior todavía se nos siguen muriendo nuestras pibas, las mujeres originarias siguen siendo abusada. No decimos que está todo bien, pero no queremos retroceder con los derechos que conquistamos y queremos ir por más, que desde el Estado nos den realmente respuestas al movimiento de mujeres”, agregó.

Asimismo, aseguró que el gobernador electo aún no ha solicitado un encuentro con las organizaciones sociales de mujeres que son, las que en los barrios sostienen comedores, familias y espacios sociales. “Muchas de las mujeres lo único que reciben al estar organizadas es un módulo alimentario, un Potenciar Trabajo, una Renta Mínima, aun sabiendo que estamos por debajo de la canasta familiar, pero nos preocupa esa situación, por eso las mujeres nos organizamos y pedimos al gobernador electo que la respuesta que nos de no sea la de ajustar al pueblo, a las mujeres”, marcó.

PAÑUELAZO

Al llegar a la plaza 25 de Mayo, frente a la Casa de la Memoria, referentes feministas dialogaron con medios locales e hicieron un pañuelazo en defensa de los derechos conquistados.

Paula Ojeda, coordinadora provincial de MuMaLa Chaco, expresó: «El mensaje de los candidatos a la presidencia de la Nación tiene una bajada misógina, machista que habla de achicar el Estado, de soltarle la mano a las mujeres y disidencias y eso no hace más que demostrar el desconocimiento de nuestro pueblo argentino, que se caracterizó por la lucha en defensa de los derechos. El colectivo feminista tiene una historia de lucha muy grande y hoy lo estamos demostrando una vez más».

«Las organizaciones feministas seguiremos en las calles, que son nuestros espacios para defender nuestras conquistas que tanto nos ha costado conseguir y seguiremos exigiendo un Estado presente», finalizó Ojeda.