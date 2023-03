8M, Cammarano: “Tenemos que volver a tomar las calles”

ElDIARIO de la Región habló con Carolina Cammarano, referente local e integrante de la Multisectorial Feminista sobre los desafíos de este año en el 8M Paro Internacional de Mujeres. Cammarano contó que “no es menor” lo que sucede en las asambleas previas organizativas, ya que se arma horizontalmente las demandas y consignas del documento aunado. Y puso como ejemplo que la última reunión, que fue ayer, se dio en las intalaciones de la Línea 137. “Logramos que las compañeras empiecen a participar de las reuniones para empezar a movilizar”; indicó a este medio, y es que el reclamo por la precarización del servicio de urgencia para víctimas de violencia de género es central hace varios años.

“Nos olvidamos de volver a tomar las calles como una cuestión política. Después de 2019, que muchas compañeras asumieron lugares de cuasi decisión -porque después los años nos demostraron que no eran de decisión real-, sí mejoramos un poquito, hay políticas públicas en los barrios y en las compañeras se pudo resolver, sí”, pero se perdieron estos espacios de construcción política feminista, señaló.

Explicó que “el movimiento feminista como esa cuarta ola (en Argentina) hizo que haya una diferencia a la hora de las elecciones, de la política pública, en la garantía de derecho. Me parece que perdimos eso y hay que retomarlo más que nada en un año electoral”. “Lo que necesitan las disidencias, lo que necesitan las mujeres, las de pueblos originarios tiene que estar en agenda y a la agenda la hacemos en las calles. Tenemos que volver a tomar las calles para que volvamos a estar en agenda de forma real”, subrayó.

La referente feminista chaqueña apuntó a recuperar “la utopía y la fuerza” que hubo entre 2015 y 2019, con un movimiento que se afianzó por la masividad del reclamo por el aborto legal que “movilizaba a las pibas”, dijo. “Quienes tenemos más de 30 damos discusiones sobre el laburo, la implementación de protocolos de violencia, pero la marea verde hizo una diferencia en el acompañamiento de las pibas”, indicó y añadió que “cuando se sintió que habíamos logrado la IVE, un sector dijo ‘bueno, ya está’, y en realidad tenemos que seguir porque todavía no se implanta como quisiéramos en los hospitales”.

LA LUCHA DEMOCRÁTICA

Cammarano vovlió a destacar que hubo “compañeras funcionarias” fundamentales que se volvieron a sumar a las asambleas, “más allá del reclamo menor sobre qué hicieron en los años de gestión, pero que son necesarios”, aclaró. “Nos costó todo un documento entender que el foco está en que mientras no tengamos una justicia con perspectiva de género no vamos a poder ser garantistas de la democracia, y sin democracia no vamos a poder defender los derechos de las compañeras y compañeres de la disidencia”, expresó. Además, manifestó que “siempre hay que tener en cuenta que hay un enemigo en frente que es la derecha”, y puso el ejemplo de personajes como Javier Milei o Amalia Granata, con sus declaraciones públicas. “La derecha viene por nosotros, por lo poco que ganamos. En un año emblemático con los 40 años de democracia, lo que venimos a resguardar son los derechos que ya conquistamos”, destacó.

Sobre el juicio político y proscripción a Cristina Fernández de Kirchner dijo que hubo casi dos reuniones completas previas a hoy para tratar ese tema. “Pero sabemos que también hay otras mujeres con otras demandas que necesitan acuerparse”, apuntó. “Hay sectores que vuelven porque es un año electoral, pudimos construir y debatir porque no es menor que sea un hecho político y que sea a una mujer, esa es la parte misógina”, finalizó.