98º aniversario del día de las Cooperativas

Por: Jorge Pallandela (*)

Como todos los años, este sábado celebraremos el Día Internacional de las cooperativas, pero será de una manera diferente, porque desde comienzo de año el mundo vive una situación de pandemia provocada por la COVID-19,que puso a la toda humanidad en una compleja situación social, económica y política, afectando de manera diferente a los distintos sectores y en particular a la economía del mundo, como también al sistema financiero y poniendo en evidencia que la manera de relacionarse del ser humano con la naturaleza, podría haber sido un factor que desencadenara un hecho como el que estamos viviendo. No sabemos qué va a pasar en el futuro, pero lo que sí sabemos, es que las decisiones tomadas por los distintos países dieron resultados diferentes, aquellos que optaron por el “sálvese el que pueda” obtuvieron resultados catastróficos en cantidad de contagiados y muertos por el virus de la COVID-19 en comparación con los que hicieron de la solidaridad y el esfuerzo mutuo la herramienta para combatirlo. Esta pandemia pone a prueba al mundo, obligándolo a repensarse: Solidaridad y Cooperativismo, o Individualismo y Capitalismo, por eso desde la Cooperativa Banco Credicoop decimos como siempre: “Sin solidaridad no hay futuro”, es imprescindible repensar el mundo futuro. Invitamos a todas las cooperativas y empresas de la economía social a celebrar el 98 aniversario de las cooperativas fortaleciendo los vínculos en cooperativas y seguir trabajando para fortalecer el cooperativismo como elemento transformador de la sociedad y poder lograr un mundo justo, respetuoso de las diferencias, equitativamente distributivo y donde quepamos todos.

Un abrazo fraternal

* Responsable de Educación Cooperativa de la Zona V del Banco Credicoop.