A 100 días de su detención, CFK saludó a la militancia que se movilizó por su liberación

En el marco de la campaña electoral hacia las legislativas del 26 de octubre , el peronismo protagonizó una movilización frente al departamento de Cristina Fernández de Kirchner , donde cumple la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad . La expresidenta acompañó desde su balcón a la militancia.

A través de sus redes sociales, el Partido Justicialista -que Cristina Fernández de Kirchner preside- se expresó sobre la sentencia, de la cual se cumplen 100 días, considerando que la dirigente « está injustamente detenida luego de una condena política sin fundamento jurídico alguno. La persecución a dirigentes opositores no es una novedad. Ha sucedido cada vez que en la Argentina gobernó un proyecto económico que busca excluir a la mayoría de la población».

« La detención de Cristina Kirchner tiene un solo propósito. Convencer a la sociedad de que este modelo es lo único posible para la Argentina. Esta experiencia fracasada ya no tiene más nada para ofrecer y por eso intensifica la persecución contra cualquiera que se anime a expresar una idea tan sencilla como peligrosa: que hay una Argentina distinta. A 100 días del injusto encarcelamiento de la máxima dirigente del peronismo, el Partido Justicialista vuelve a denunciar la persecución y proscripción por parte del Poder Judicial y sus cómplices y reclama por su inmediata liberación», cierra el documento.

Desde la confirmación del fallo de la Corte Suprema , la exmandataria mantuvo un rol activ o en la escena nacional . En la mayoría de los casos lo hizo a través de publicaciones en sus redes sociales, con mensajes críticos hacia Javier Milei .

Axel Kicillof convocó a la movilización

El gobernador bonaerense expresó su apoyo a la expresidenta que llegó al centenar de días detenida: “Hoy se cumplen 100 días de la detención de Cristina. Cada día con Cristina detenida, Argentina es un país más injusto y una democracia más débil”, señaló el mandatario provincial en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

El exministro de Economía durante el segundo mandato de CFK cuestionó el hostigamiento contra la exmandataria: “Cristina fue acosada, difamada y perseguida durante años. Ese odio engendrado contra ella y su familia, condujo a que la intenten asesinar a la vista de todos. Sin embargo, el revanchismo sobre ella no se detuvo y finalmente fue detenida bajo un Gobierno con evidentes impulsos autoritarios”.

Por último, Kicillof cargó contra la administración de La Libertad Avanza: “En la Argentina de Milei se reprime con ferocidad, se persigue al que protesta, se demoniza al periodismo crítico, se ataca la división de poderes y se proscribe y encarcela a la principal dirigente del peronismo”.

Desde su departamento en Constitución, la expresidenta lanzó nuevas críticas al presidente Javier Milei por la situación cambiaria: “¡Che Milei! ¡Qué olor a default!…”.

El comentario surgió tras la escalada del dólar, que esta semana tocó por primera vez el techo de la banda de flotación, obligando al Banco Central (BCRA) a desprenderse de reservas. En tres jornadas, la entidad vendió un total de u$s1.110 millones: u$s432 millones en los dos primeros días y u$s678 millones al cierre de la semana.

Cristina Kirchner responsabilizó al ministro de Economía, Luis Caputo, y apuntó: “¡Haceme el favor! Córtenla con el verso ese de… ‘vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda’… que acá la única banda… es ‘LA BANDA DEL CARRY TRADE’ DEL TOTO CAPUTO”.