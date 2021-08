Abordaje territorial para tratar el consumo problemático

El gobernador Jorge Capitanich y la secretaria de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación, Gabriela Torres, presentaron líneas de acciones estratégicas y firmaron convenios marco para el abordaje provincial en consumos problemáticos de sustancias. Los mismos hacen referencia al financiamiento del observatorio de Salud Mental y Consumos Problemáticos por un monto de 500.000 pesos, el segundo tiene que ver con el financiamiento por parte de Sedronar para la ejecución de proyectos por más de 1,2 millones de pesos.

En primer lugar, firmaron el convenio para el financiamiento del Observatorio Provincial de Salud Mental y Consumos Problemáticos, que permitirá contar con un sistema de información que permita conocer las trasformaciones de los servicios de atención de estas problemáticas.

Luego, rubricaron un convenio específico para prestar el financiamiento que permitirá la puesta en funcionamiento del Centro de Atención y Prevención del Consumo Problemático en Resistencia y Centro de Rehabilitación Ambulatorio en Presidencia Roque Sáenz Peña.

GARANTIZAR DERECHOS

El primer mandatario contó los alcances de los convenios, a los que señaló de “gran importancia”. “Nos comprometimos con los chaqueños a garantizar 12 derechos, desde un diseño que nos permite repensar la justicia social a través de la garantía igualdad de posiciones e igualdad de oportunidades. La forma es hacer tangible los derechos. Es la forma de revertir un sistema económico y social injusto, desigual y excluyente con la cultura del descarte, esto genera una crisis en la salud mental de las personas”, aseguró.

Asimismo, firmaron cartas de intención, para la Construcción de la Primera Casa Integral para el Abordaje de Situaciones de Consumo con Perspectiva de Género y Diversidades en la Provincia del Chaco; y para la puesta en acción de los Foros de Consenso y Acciones para la Prevención del Consumo de Alcohol en los municipios de Fontana y Barranqueras. “Esta es una obra que trasciende al tiempo, a veces no nos damos cuenta que lo que hacemos hoy, se cosecha en el futuro, esto requiere tiempo, sistematicidad, esfuerzo y amor”, concluyó Capitanich.

Además de Capitanich y Torres, participaron del acto, el director General del Observatorio Argentino de Drogas, Diego Ruiz; las ministras María Pía Chiacchio Cavana (Desarrollo Social) y Carolina Centeno (Salud Pública); la subsecretaria de Niñez Adolescencia y Familia, Graciela Cavana; las intendentas, Magda Ayala (Barranqueras) y Patricia Rodas (Fontana); la directora de epidemiología de la provincia, Elisa Flores; el equipo técnico del Observatorio Provincia de Salud Mental y Consumos Problemáticos; y representantes de las 21 Asesorías Comunitarias en Adicciones conformadas por el Ministerio de Desarrollo Social.

TERRITORIO

La secretaria de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Gabriela Torres expresó que la pandemia impidió viajar, pero no hacer, “y eso permitió poder ser creativos a la hora de estar en territorios. Desde Sedronar abrimos espacios nuevos y trabajamos con las provincias. Los problemas de consumos problemáticos son problemas de una persona que se relaciona de esa forma con la droga. Acompañarlos y armar, todo eso es trabajo en territorio y trabajo conjunto, además de los recursos y siempre desde el amor”, dijo.

La ministra de Salud Carolina Centeno expresó que “este trabajo empezó en plena pandemia cuando nos empezamos a juntar con Desarrollo Social y la Nación para iniciar este trabajo que se venía realizando de manera individualizada. Hay mucho para trabajar, cuando uno pone el tema sobre la mesa, la demanda llega. Necesitamos entrar al interior para que todos los chaqueños y chaqueñas tengan una respuesta. Necesitamos juntar los dispositivos que trabajan en territorio con esfuerzo, compromiso y vocación”, aseguró la funcionaria.

La ministra de Desarrollo Social María Pía Chiacchio Cavana expresó “que es importante poder concretar un trabajo que se viene realizando desde hace mucho desde salud y Sedronar y nos sumamos para abordar esa problemática desde el territorio. Nos propusimos una política de cuidado, cuidando a las infancias, a los adultos y adultas, el trabajo, las diversidades, etc. Esta es una puerta de esperanza con un estado que no ha trabajado y abordado ni era un tema de agenda pública. El compromiso político es un primer paso, acá lo hay. El segundo paso es invertir en la infraestructura. Pero no podemos hacer esto sin la participación de la sociedad”, dijo.