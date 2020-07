Abren los bares y vuelven la pesca, la actividad física y el Fútbol 5 en algunas localidades

Luego de la reunión con el gobernador, Jorge Capitanich, varios intendentes anunciaron la reapertura de comercios y servicios, según la clasificación de la localidad, de acuerdo a la circulación viral.

Una de las más importantes es Sáenz Peña, que ya anunció que a partir del viernes, los bares y restó volverán a trabajar con estrictas medidas de seguridad. La medida fue comunicada por el intendente Bruno Cipolini, mediante su red social Facebook. «Esta flexibilización no implica relajarse, por el contrario tenemos que redoblar el esfuerzo y ser responsables para continuar por el camino de la reactivación total de la ciudad», explicó.

Por otra parte, resaltó que las últimas semanas se han reactivado las actividades no esenciales «casi en su totalidad», incluyendo algunas actividades físicas que no implican contacto físico, en acuerdo con comerciantes y emprendedores que rubricaron los consensos mediante actas compromisos.

«En función a este proceso, hacer 72 horas envié al gobernador una nota de consulta sobre la posibilidad de habilitar deportes como el fútbol y el rugby, junto con un protocolo sanitario con quienes venimos trabajando; junto al retraso de la alarma sanitaria, a las 23, los viernes y sábado para favorecer las actividades de bares y restaurantes», comentó el intendente y aclaró que la Comuna se encuentra a la espera de la respuesta.

No obstante, el intendente decidió permitir «las reuniones familiares, de hasta 10 personas, apelando a la responsabilidad de los vecinos, ya que no se pueden fiscalizar», expresó. Además, se permite la realización de gimnasia a en espacios público, hasta las 19, básicamente caminatas o cualquier disciplina que no implique contacto físico, como en el caso del fútbol. «Luego de ese horario sigue prohibida la actividad física dentro de las cuatro avenidas y en los espacios públicos», subrayó.

Los bares y restaurantes podrán abrir sus puertas al mediodía, con el protocolo de seguridad correspondiente. «Esta apertura gradual de la ciudad se produce bajo estricto cumplimiento de protocolos sanitarios y de higiene, elaborados específicamente para cada sector y serán pasibles de ser revisados en caso de que las circunstancias cambien, desde el punto de vista sanitario, en una medida significativa», enfatizó.

Otras de las localidades que se suma a estas medidas es Pampa del Infierno, a cargo de Glenda Seifer, quien mantuvo un encuentro con los trabajadores y empresarios gastronómicos de la fin de propiciar la apertura de los comercios hasta las 00:00 a partir del mañana, extendiendo el horario de habilitación hasta el domingo.

En el encuentro, la jefa comunal comprometió a que cada local gastronómico deberá cumplir con las medidas de bioseguridad establecidas por el Municipio para evitar cualquier tipo de posible contagio frente a esta pandemia.

En Machagai, además de la vuelta de estos rubros y actividades, la Municipalidad, mediante la representación del subsecretario de Deportes, Daniel Pérez, pautócon propietarios de canchas de «Fútbol 5» la rúbrica de un acta acuerdo entre las partes para la reapertura de los locales deportivos.

Los mismos trabajarán bajo un importante protocolo de prevención que comprende varias medidas sanitarias y de higiene, que tanto los dueños de las canchas, como los jugadores deberán respetar para el funcionamiento de las mismas.

Otras de las actividades que ya está permitida es la pesca con devolución. Así lo anunció el intendente de Basail, Ignacio Rostán. La medida, advirtió, se analizó junto al Comité de Emergencia. También detalló que extiende el horario comercial de 8 a 18, se permiten las salidas recreativas familiares y la pesca de costa: 8 a 18, siempre con el uso obligatorio de barbijos y distanciamiento social.

Por último, admitió que “las medidas se mantendrán vigentes siempre que la situación sanitaria de Basail así lo permita y se respeten los horarios y protocolos establecidos”.