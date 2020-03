Abril: curso gratuito de Modelaje Profesional en la Escuela de Gestión Social N°2

Esta capacitación, llevada a cabo por el nivel de Formación Profesional de la Escuela Pública de Gestión Social N°2, comenzó el año pasado como un proyecto para acercar una disciplina que generalmente se dicta en las escuelas privadas. Fue facilitado por Magha Fernández Leyes, asesora de imagen, planificadora, productora de modas y de desfile, quien fue entrevistó con elDIARIO de la Región. “Se los presenté a los coordinadores porque vi cómo chicos con mucho potencial van quedando por el camino porque no pueden acceder a pagar una cuota mensual más inscripciones, que muchas veces alcanzaban los $1.000”, detalló.

El primer año tuvo asignaturas como Introducción a la moda, Asesoría de imagen, Estilismo, Manejo de redes sociales, área de pasarela, visagismo (estudio de las líneas, el volumen y las formas del rostro), la proxémica y la kinesia (lenguaje verbal no verbal), proporciones y siluetas de cada uno y otros talleres gratuitos de fotografía. Magha hizo énfasis en la utilización de elementos electrónicos de transmisión de datos. “Con todo lo que se está viviendo ahora, es importante el cuidado a tener tanto para uso personal como para uso profesional”, advirtió.

Dicho curso está orientado al modelaje -que abarca el maquillaje, producción, organización de grupos y sobre todo coreografías de pasarela-, pero también ayuda mucho a la postura, la presencia, la seguridad, protocolo, cuidado, uso del espacio personal, el desarrollo actitudinal, cómo encarar una nota, cómo hablar en cámara y en radio, cómo expresarse, el casting, scouting (búsqueda que realiza la agencia de modelos), asesoría de imagen, básicos del guardarropa, cómo armar las valijas de viaje, tipologías de prendas, accesorios: “Qué es fundamental para un modelo más allá de solamente servir como percha”, manifestó la asesora.

También se aprende estilismo: “Tenemos todo lo que sea el cuidado de la piel y su preparación para maquillaje y el peinado, o sea, autoestilismo para que ellos mismos sepan producirse y estar acordes, porque muchas veces no cuentan con maquilladores o peinadores. Eso trabajamos en conjunto con otras profes”, consideró.

Por otro lado, Producción: “Es el rol del productor de moda de trabajo satélite en equipo, tipos de eventos, pasarela más avanzada, tipos y géneros en desfiles de moda, el calendario la moda, Fashion Week y otros eventos mundiales: “Cuando aplicamos otro tipo de técnicas de acuerdo al tipo de evento que tengamos”, agregó.

HACER FRENTE A LA CRUELDAD DE LA MODA

“Lamentablemente, la moda es algo muy cruel. Tenés los estereotipos que te venden humo. Entonces, al pagar una cuota, te prometían el cielo y la tierra, pero a la hora de los eventos, de participar y de darte el empujoncito que vos necesitás para tu carrera y para lo que estás pagando, venía esa contrapartida de que no había lugar, porque los diseñadores no quieren, porque no sos el estereotipo a seguir, porque no cumplís con las medidas estándar y demás. Al mes pasaba lo mismo. Otra vez pagaba la cuota, pero cuando llegaba el evento no pasaba nada”, relató Magha.

Siguiendo esta línea, recomendó ser siempre frontal con los alumnos, contándole los perfiles, nichos y requerimientos de la moda y no generando falsas expectativas. “Sobre todo porque son adolescentes y muchos están en un proceso que involucra a la autoestima y las ilusiones”, sumó.

INCREMENTO DEL AUTOESTIMA

Consultada por la primera edición de este curso, en 2019, la productora recordó: “Me llevé la sorpresa de que venía gente de Corrientes que se tomaba hasta tres colectivos para llegar a la clase. También asistieron profesionales ya activos en el rubro de la moda, diseñadores, modelos y profesionales que les faltaba formación”, y sumó: “Se vio un cambio en ellos entre principio y fin de año. Lo que más resaltó es el incremento del autoestima que ellos mismos generaron”.

MODIFICACIÓN DE LA DINÁMICA

“Antes, las clases eran más cortitas y dos veces por semana. Fue muy satisfactorio porque los chicos no se querían ir de mis clases; terminaban a las 7 de la tarde y a las 8 venían auxiliares a corrernos, más que nada para que no nos retrasemos en el trayecto hacia el colectivo. Ellos defienden su lugar de estudio. Este año vamos a tener otra dinámica para que ellos se vayan adaptando e identificando con su cuerpo y los demás; sus capacidades, gustos, deseos”, remarcó.

Comenzaría en abril. Las clases serían dadas los días sábados de 14 a 20. Para más información e inscripciones, dirigirse a la E.P.G.S N°2, ubicada en el barrio Emerenciano (San Martín al 3300). “La intención de nuestros alumnos es defenderse con la formación y el conocimiento que van adquiriendo. Todos terminan con el título de Modelaje Profesional, pero muchos se van descubriendo como diseñadores, otros como maquilladores, asesores de imagen o producción”, cerró.