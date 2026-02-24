Abuelas convocan a la campaña “Florecerán pañuelos” a 50 años del golpe

En el marco del mes de la Memoria y en vísperas del 50° aniversario de la dictadura cívico militar de 1976, Abuelas de Plaza de Mayo, junto a otros organismos de Derechos Humanos, presentó la campaña “Florecerán pañuelos” y convocó a la sociedad a sumarse con intervenciones colectivas en todo el país.

“En el mes de la Memoria, y en vísperas del 50 aniversario del golpe genocida, los organismos de Derechos Humanos convocamos a la sociedad, instituciones, sindicatos, comunidad educativa y organizaciones de la sociedad civil a sumarse a la campaña ‘Florecerán pañuelos’”, expresaron en el comunicado.

La propuesta consiste en confeccionar pañuelos blancos e intervenirlos “con frases, nombres, símbolos, dibujos, flores; bordados, dibujados, pegados, para que florezcan historias en todos los rincones del país”.

“A 50 años de la dictadura más cruel de Argentina, frente a un gobierno empecinado en negar o justificar el terrorismo de Estado, insistimos en hacer memoria de manera activa, colectiva y participativa, como lo han hecho las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo durante cinco décadas”, señalaron.

En el texto recordaron que, “frente al silencio y ocultamiento, con creatividad, buscaron las formas de conocer la verdad acerca del destino de sus hijos e hijas y de sus nietas y nietos desaparecidos”, y también “la manera de hacer memoria para recordar las historias de vida, lucha y militancia de una generación que buscaba la ampliación de derechos y la soberanía”.

“Una vez más, invitamos a que el símbolo de la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia riegue cada rincón de nuestra patria para que florezcan las historias de solidaridad y los proyectos colectivos, de resistencia”, sostuvieron. Y agregaron: “Que esos pañuelos que trajeron verdades, restituciones, justicia, que consolidaron y promovieron derechos, que generaron esperanzas, se llenen de sueños e historia para que nos recuerden quiénes somos y que merecemos vivir con dignidad”.

Cómo participar

Desde la organización invitaron a realizar el propio pañuelo y “bordalo, pintalo, intervenilo como más te guste, en el cole, el club, con amigos, en la plaza”. Además, pidieron compartir fotos y videos en redes sociales y arrobar en Instagram a @abuelasdifusion, @madresplazademayo, @h.i.j.o.s._capital, @familiares_cap, @nietesorg y @cels_argentina.

También solicitaron utilizar las etiquetas #FloreceranPañuelos y #50AñosDelGolpeGenocida y difundieron un enlace con materiales de la campaña para que instituciones y organizaciones puedan sumar el logo y reproducirlo.

“El 24 de marzo, llenemos de pañuelos y de resistencias las plazas”, concluye el comunicado.