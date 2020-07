Adolfo Gaich espera un acuerdo por su contrato con CSKA Moscú

El aún delantero de San Lorenzo, Adolfo Gaich, dialogó ayer con Presión Alta y reveló en qué capítulo de la extendida novela de su pase a CSKA Moscú se encuentra por estas horas, desde la tranquilidad de su pueblo cordobés, Bengolea, adonde llegó en cuanto en Buenos Aires se endureció la cuarentena por coronavirus.

«Estoy tranquilo, en mi pueblo con mi familia y en contacto con mis agentes que están laburando en este tema, negociando y viendo las posibilidades de llegar a un acuerdo», admitió, para luego ampliar: «Estamos a la espera de un acuerdo y por mi parte muy tranquilo».

En la tarde de ayer, los dirigentes de ambos clubes y el propio jugador, de 21 años, participaron de una reunión virtual, en la que “sellaron los principales puntos” del acuerdo, según reveló una fuente de la negociación.

“Inclusive participó el técnico (Viktor Goncharenko) y luego de la conversación está todo más cerca”, agregó el vocero.

En principio, la institución rusa habría “elevado el monto del contrato del jugador”, mantiene los 8,5 millones de euros para su par de Boedo, además de permitirle un 20% de plusvalía, en caso de una futura venta.

LA MOTIVACIÓN PERSONAL

Gaich relató qué fibras le toca al tener la chance de recalar en el fútbol ruso y por qué lo considera atractivo para su futuro: «Es un poco verdad, tenés el idioma, el clima; pero, creo que viéndolo con buenos ojos, el club que se interesó en mí es de los más poderosos, podés entrar en competiciones europeas”.

“Tengo toda la motivación de poder ir, tomar rodaje y dar un primer paso a Europa para después poder pasar a otras ligas de primera línea», agregó. Y, contó que estuvo investigando su posible destino: «Estuve viendo la ciudad, muy linda, también el club, y tuvimos contacto con los dirigentes que me contaron más en profundidad lo que es la vida allá».

«Es una linda posibilidad de emigrar. A uno le hace ruido, es consciente que hace mucho que no juega, desde marzo que no tenemos competencia y la cabeza te avisa de no tomar cualquier cosa que venga; pero, te da la pauta de tratar de aprovechar las oportunidades», explicó.

EN DEFENSA DE SU REPRESENTANTE

Seguidamente, Gaich aclaró: «Se habló mucho que la comisión de mi representante obstaculizaba la transferencia; pero, nada que ver. Lo único que no pudieron poner en el acuerdo todavía es el contrato, lo de la comisión es mentira y está bueno dejarlo en claro para que la gente entienda que no es así y que lo único que trabó el pase fue mi contrato».

LA SELECCIÓN, EN MENTE

Gaich descartó que en lo que sería su nuevo club se aleje de la chance de mantenerse en mente de Lionel Scaloni. «Yendo una liga como la rusa y destacándome pienso que el llamado de la Selección puede estar de igual manera».

Por último, reconoció el cordial llamado que recibió del presidente del Ciclón, Marcelo Tinelli, y la intención de extender su vínculo en Boedo en caso de no cerrarse su partida al exterior.

SI NO SE VA, SIGUE EN BOEDO

«Es verdad, tuve una charla con Tinelli, hablamos muy bien, le aseguré que si no se daba la venta en este mercado íbamos a renovar con San Lorenzo, un club muy importante para mí y que amo desde chico”, enfatizó.

“Hay que tratar de dejarle algo, escuché que iba a salir libre, jamás se me cruzó por la cabeza hacer algo así, si no se da la idea es renovar con el club. Quería aclararlo, todos hablaban menos yo, no hay que seguir diciendo mentiras. Hay buena relación», finalizó.