Advierten‌ ‌sobre‌ ‌el‌ ‌impacto‌ ‌ambiental‌ ‌del‌ ‌proyecto‌ ‌municipal‌ ‌de‌ ‌zonificación‌

La organización ambiental “Defensores del Río Negro y sus Lagunas” lanzó un comunicado en busca de adhesiones y que se presentará ante la Municipalidad de Resistencia. Es en respuesta al anuncio del Proyecto de Reformulación de Zonificación y Distritos de la ciudad capital, realizado hace más de dos semanas.

El primer punto que remarcaron fue sobre el “carácter participativo, multisectorial y democrático” de la invitación. “Los integrantes del Colectivo nos enteramos casualmente el día viernes 14 que la Municipalidad de Resistencia había convocado a la presentación, ese mismo día por la tarde, de un proyecto a partir del cual se pretenderá modificar la normativa urbana. Tuvimos la posibilidad de conversar con otras personas, quienes recibieron invitación dirigida, y verificar que les llegó apenas el día anterior”, explicaron.

Denunciaron que la convocatoria fue “en total incumplimiento del Acuerdo de Escazú vigente en Argentina, esta convocatoria no fue multisectorial (muchos sectores relevantes no pudieron estar presentes), ni participativa (sólo se oyeron cuatro opiniones y no queda claro en qué medida inciden en la práctica), ni democrática (la ciudadanía no contó con toda la información en tiempo y forma como para poder posicionarse y tomar decisiones acerca de este tema). Requerimos con énfasis se revea esta situación en el futuro, que incluyen la participación temprana e informada desde las etapas iniciales de todo proceso, no meramente consultiva, sino amplia, inclusiva y vinculante; participación de organizaciones comunitarias en los procesos de decisión y fundamentalmente adecuación a principios del derecho ambiental”.

ESQUEMA DE DISTRITOS

Según señaló el colectivo, la propuesta define alrededor de diez distritos diferentes para el valle de inundación del río Negro, que habilitan la posibilidad de urbanización cambiando sólo las intensidades de uso de suelo, los tamaños de lotes, el tipo de edificaciones y de usos. “Eso supone considerar el territorio del tramo final del río Negro y su sistema lacustre, como un territorio que no reviste consideraciones singulares respecto de los otros territorios de la ciudad y desconocer la función que cumple este tramo del río hasta la línea frontal de defensas, así como su valor ambiental y paisajístico, que no puede sino interpretarse en su integralidad y unicidad”, afirmaron y recordaron que “a partir del diseño y concreción del sistema defensivo del río Paraná, el sistema fluvio lacustre del río Negro constituye, en el tramo mencionado, el lago de reservorio fundamental para retener el agua en momentos críticos de intensas lluvias”. Además es un humedal que actúa como un amplio reservorio de agua y biodiversidad.

“La mayor parte de su superficie corresponde a Zona Prohibida (Res. 303 APA) y así es como debiera permanecer, ya que toda alteración del humedal (mal llamada “compensación”) afecta todo el funcionamiento, tanto natural como defensivo, para toda la ciudad”; denunciaron.

“No existe reconocimiento alguno a los valores naturales del paisaje existente” en la propuesta municipal, aseguraron, “el humedal y el bosque nativo de ribera no necesitan parquizados ni forestación”.

En los considerandos del mismo distrito se señala que para la aprobación de proyectos deberá presentarse “Estudio de Impacto Ambiental ante el Uso solicitado, y queda sujeto a la factibilidad del APA”. “Consideramos que los estudios de impacto ambiental fragmentados (urbanización por urbanización) no sirven para evaluar el impacto real y acumulado que en conjunto supondrá la suma de transformaciones. Si se tratara de un proyecto serio, la misma normativa debería anteponer desde el inicio un Estudio de Impacto Ambiental”, expresaron. Advirtieron otras irregularidades que, se pueden leer y firmar como adhesión buscándolos en las redes sociales del colectivo o de La Juntada de los Sábados.

“Este Colectivo se encuentra a disposición para cuando se convoquen las instancias correspondientes con el Acuerdo de Escazú vigente, en tiempos y formas adecuados, teniendo en cuenta también el contexto actual de escalada de casos de COVID-19. El tema es demasiado serio como para ser tomado a la ligera, a las apuradas y a cualquier precio en un espacio cerrado -como fue la presentación”; concluyeron.