AFA: Angelici no renunció para evitar dejar el control a Moyano y Tapia

El expresidente de Boca, Daniel Angelici, afirmó que desistió de renunciar a su puesto jerárquico en la AFA, en el que representaba al Xeneize, porque el actual mandatario del club, Jorge Ameal, no se lo pidió y, además, para evitar dejarle el control de la entidad “a Moyano y Tapia”.

“No renuncié porque Ameal no me llamó y no les podía dejar la AFA a (Claudio) Tapia y de (Hugo) Moyano: yerno y suegro, chau fútbol”, enfatizó Angelici, quien actualmente sigue siendo -en los papeles- vicepresidente 1° de la AFA.

El extitular boquense no volvió a reunirse con Ameal y tampoco renunció a su cargo en la AFA, algo que ahora parece ser un problema, dado que el equipo de la Ribera no podrá votar hoy cuando los dirigentes definan qué hacer con el torneo en el resto del año.

“Yo di un paso al costado en la Asociación Mundial de Clubes, que era un cargo para Boca de parte de la FIFA. Pero, si me iba de la vicepresidencia de la AFA, el puesto no hubiera sido para Boca, sino para el vicepresidente 2°, que es Moyano. Y, yo no renuncié porque no podía dejar la AFA en manos de Tapia y de Moyano: yerno y suegro, chau fútbol”, dijo Angelici.

En ese contexto, Tapia evitó ayer responderle a Angelici, quien lo impulsó a la presidencia de AFA: “De chiquito mi padre me enseñó a no hablar de las personas que no están, así que no tengo que responder públicamente”.

El expresidente de Boca indicó que ahora está ocupándose de sus empresas, a las que dice, tuvo “abandonadas” mientras estuvo al frente del club.

Angelici criticó la actual gestión al frente de la AFA de Tapia, al que él impulsó para el cargo de presidente en la polémica elección frente a Marcelo Tinelli.

“Se encargaron de destruir todo lo que armamos. Ahora, quieren volver a 30 equipos. Hace un año que no voy a la AFA porque no estoy de acuerdo con sus manejos. Cuando vi que le daban tanto lugar a (Marcelo) Tinelli, me abrí. Desde entonces, no hablo con Tapia”, criticó Angelici.

En ese sentido, responsabilizó a Ameal por no haberlo “llamado” para hablar sobre qué hacer con el cargo en la AFA, que en principio es para Boca; pero, que en caso de dejarlo, pasaría a ser para Moyano, presidente de Independiente. “Si Ameal me hubiera llamado y me hubiera pedido la renuncia, yo habría dado un paso al costado”, añadió.

El 19 de mayo la AFA nombrará a su nueva Comisión Directiva y en ese cónclave, Angelici quedará al margen y Tapia buscará continuar al frente de la entidad hasta el 2025. (Fuente: Clarín).