Agrotóxicos,otra vez: fumigaron en la zona rural de Campo Largo

Hoy por la mañana, Griselda Ruiz, propietaria del Lote 31, parcela 106 de Pampa Oculta, zona rural de Campo Largo, denunció en la comisaría local fumigaciones aéreas con plaguicidas en horarios nocturnos.

Ruiz, en contacto con elDIARIO de la Región, comentó que se presentó en la comisaría de la localidad después de que durante dos noches seguidas fumigaran en los campos vecinos. “Primero fue el martes a la noche. Cerca de las 22.30, noté que estaba el mosquito aplicador sobrevolando los campos vecinos. Y anoche (por el miércoles) otra vez, pero pasada la medianoche”, relató.

Agregó que lo que más le preocupa “es que muy cerca están las dos escuelas de la zona. A un costado se encuentra la Escuela Nº 410 y en el otro lado, muy cerca está la Escuela Nº 265, pegada a la sala de Primeros Auxilios”.

En la denuncia policial consta que “en campos vecinos se observó “mosquitos” aplicando un herbicida de uso restringido, el cual se denomina glifosato” por lo que pidió que se inicien las actas y los controles pertinentes.

Cabe destacar que esta no es la primera denuncia que Ruiz efectiviza. En 2018 y 2019 se registraron denuncias de los vecinos por la misma infracción a la Ley provincial 2026-R, en las siembras de soja o girasol, según la época de cosecha.

En las denuncias, se remarcan que esta es una zona poblada, hay familias, animales y plantas. El reclamo siempre es el mismo: quieren saber qué agrotóxico se utilizan, si el mosquito aplicador está registrado y si se cumplen con la presentación de las recetas agronómicas en el Municipio, como lo establece la Ley de Biocidas”, ya que en esta y las fumigaciones anteriores denunciadas por Ruiz si se sabe que no se respetan las distancias establecidas por la ley”.

ANTECEDENTES

ALARMANTES

La denuncia de las últimas horas pone otra vez en alerta a las familias de la zona.

A raíz de los insistentes pedidos en los últimos años, un equipo del Ministerio de Ambiente finalmente intervino con motivo de las denuncias formuladas por familias afectadas por fumigaciones terrestres y aéreas advertidas.

Meses después, a principios de año, el informe señaló que “las muestras tomadas marcaron trazas de glifosato”, en Campo Largo, aunque no precisa si en la muestra tomada del aljibe, del pozo o de la represa, de los lotes de las familias denunciantes”.

En ese momento, profesionales de la Red de Salud Ramón Carrillo y la abe destacar que las denuncias y procedimientos tienen al menos cuatro meses a la fecha del informe de la Subsecretaría, que data de junio, “pese a ello, ninguna de las personas denunciantes fue comunicada de los resultados; ni ellas ni sus vecinos, que por las cercanías serían afectados, fueron advertidos de no consumir agua por su posible contaminación con agrotóxicos. No constan informes de relevamientos del estado de salud de la población; mientras que entre las familias denunciantes hay casos de enfermedades crónicas graves (ejemplo cánceres, insuficiencia renal y otros), informadas oportunamente a los agentes actuantes. El glifosato es un herbicida no selectivo, de amplio uso agrícola”, especificaron en ese momento profesionales de la Red de Salud “Ramón Carrillo” y del Instituto de Investigaciones de Forestales y Agropecuarias.