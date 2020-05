Agustín Pichot renunció a la World Rugby

Agustín Pichot, exrugbier de Los Pumas y que hace pocos días perdió la elección para presidente de la World Rugby (WR), anunció la renuncia a la representación de la Unión Argentina de Rugby (UAR) ante el máximo organismo mundial.

«Decidí no continuar como representante de UAR en el Consejo de la WR, como así tampoco como miembro del Rugby World Cup (RWC) y presidente de Américas Rugby. Estoy muy agradecido por la responsabilidad y la confianza que se me otorgó durante todo este tiempo», señaló Pichot en un comunicado oficial de la UAR.

En tanto, la UAR agradeció a Pichot, quien el 2 de mayo pasado perdió la elección de la WR ante el inglés Bill Beaumont, por toda su labor y su larga trayectoria como representante del país y la región de las Américas.

A su vez, en el anuncio, el exjugador de 48 años, expresó: «La única razón por la que fui parte de la WR y que a su vez es la misma que me motivó a presentarme como candidato a presidente es la convicción de que el rugby mundial necesita cambios”.

No obstante, señaló que su propuesta no fue elegida, con lo cual elige ahora “dar un paso al costado». «No concibo ocupar un lugar sólo por el hecho de ocuparlo», agregó.

En cuanto a su futuro, el exmedio scrum y quien jugó 73 test con Los Pumas, aseguró: “Estaré dedicado exclusivamente a cuestiones familiares y personales. No significa que me aleje del rugby. Seguiré aportando desde el lugar que me toque, para lograr un rugby global más justo y equitativo del que nos siga dando orgullo participar y ser parte de él», indicó.