Cristina Kirchner denuncia persecución del “Partido Judicial”

En un nuevo mensaje a través de sus redes sociales, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a cargar contra lo que ella denomina el “Partido Judicial” argentino. Sus declaraciones se producen en pleno cumplimiento de arresto domiciliario y tras haber realizado el viernes una presentación judicial para que se revoquen las prohibiciones referidas a las visitas.

En el texto, Fernández de Kirchner asevera que este sector del Poder Judicial busca limitar la voluntad popular mediante decisiones que impactan directamente en su capacidad de ser candidata y en su libertad política. Con la frase “Solamente con este Partido Judicial… en la Argentina hay que explicar lo obvio”, la exmandataria insinúa que la motivación detrás de sus problemas legales es de naturaleza política.

Esta crítica se suma a las realizadas previamente por la exmandataria tras conocerse el fallo que ratificó su condena en la causa Vialidad. En ese momento, también había calificado al «Partido Judicial» como un obstáculo al «voto popular». La imposibilidad de seguir al frente del Partido Justicialista tras la condena también se enmarca en este escenario.

Según sus propias declaraciones y el análisis de la situación, Cristina Fernández de Kirchner establece una conexión entre el «Partido Judicial» y los intereses del poder económico concentrado en Argentina.

Desde su perspectiva, las acciones judiciales en su contra no serían más que una estrategia para apartarla del escenario político. La mención a la necesidad de explicar «lo obvio» refleja su creencia de que la motivación política de estas decisiones es palmaria.

En relación a su detención domiciliaria, en el domicilio de la calle San José 1111 de Constitución, Cristina Fernández debe cumplir con una serie de exigencias impuestas por la Justicia. Entre ellas, la obligación de permanecer en el domicilio fijado, abstenerse de realizar actos que perturben la tranquilidad del vecindario y la presentación de un listado de personas autorizadas a visitarla.

Por otra parte, la expresidenta deberá presentar este lunes la nómina de visitas que podrán ingresar a su domicilio sin necesidad de una autorización judicial previa. Esta lista incluiría a familiares, sus abogados y personal médico, mientras que cualquier otra persona que desee visitarla deberá solicitar un permiso específico al Tribunal. La propia Cristina Kirchner cuestionó públicamente este régimen de visitas, al considerar que se le aplica un protocolo restrictivo que no rige para otros ciudadanos.

Fuente: NA