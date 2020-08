Ahora, PSG se sumó a la pelea con City por Lionel Messi

Mientras parecía que Manchester City se escapaba, París Saint-Germain (PSG) empezó a acelerar en la carrera por contratar a Lionel Messi tras el anuncio de su salida de Barcelona y, según información exclusiva a la que accedió TyCSports.com, le ofreció un contrato superior al actual, además de un resarcimiento para el club que los ingleses no podrían afrontar por el Fair Play Financiero.

Está claro que esta propuesta responde mejor a los intereses económicos del Blaugrana que del futbolista, a quien lo atrae más el proyecto de los Cityzens para reencontrarse con Pep Guardiola. Pero a su vez, el rosarino no tendría la intención de partir a costo cero por las dificultades financieras que esto supondría para la institución.

En cuanto a lo deportivo, la propuesta de conformar un frente de ataque demoledor junto a Neymar, Kylian Mbappé y Ángel Di María suena muy seductora para Messi. En contraste, la prácticamente monopolizada Ligue 1 supondría un reto inferior a lo que es la Premier League, aunque mantendría el anhelo de ir por esa Champions que se les escapó a los parisinos.

París Saint-Germain quiere demostrar que puede pagarle más a Barcelona, que busca algún punto positivo en medio de la desolación que significa la partida de su máximo ídolo. Y también a Messi, con el objetivo de que el dinero supere al desafío, algo que parece difícil de imaginar.

EL HOMBRE

Quién es Nasser Al-Khelaïfi, el hombre dispuesto a todo por Lionel Messi. Nacido en Doha, capital de Qatar, en 1973, actualmente Al-Khelaïfi es uno de los jeques más ricos de todo el mundo y el dirigente más poderoso de PSG.

Su amistad con Tamim bin Hamad al Thani, el príncipe heredero de Qatar y compañero de tenis, lo adentró en el mundo empresarial. Su arribo al Parque de los Príncipes fue en 2011, cuando el fondo de inversión estatal QIA compró el 70% de las acciones del club por €50.000.000, junto a 20 millones más de una deuda pasada. Al año siguiente la empresa, con él al mando, adquirió la totalidad de la institución.

Sin preocuparse por los números, contrató a estrellas mundiales de la talla de Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Ángel Di María, David Beckham, Dani Alves, Gianluigi Buffon, Thiago Silva y hasta sumó a Neymar y Kylian Mbappé, por los que pagó más de 400 millones de euros. Ahora, le queda su máximo sueño: conformar una delantera en la que también esté Lionel Messi.

FAIR PLAY FINANCIERO

El Fair Play Financiero es un reglamento que puso en marcha la UEFA en 2011. En pocas palabras, consiste en “no gastar más de lo que se ingresa”, aunque en realidad existe un margen de 100 millones de euros.

Manchester City fue multado el año pasado con 30 millones de euros y la prohibición de dos años para participar en competencias europeas por “exageración de ingresos por patrocinio» de Etihad Airways, propiedad de los inversores emiratíes que lo conducen. Sin embargo, el club recurrió al TAS y finalmente deberá pagar solo un tercio, además de jugar la Champions que viene.

LIONEL MESSI ES DEMASIADO CARO

El exfutbolista alemán Karl-Heinz Rummenigge, actual presidente de la junta directiva de Bayern Múnich, consideró ayer que el astro argentino Lionel Messi es demasiado caro para el club que acaba de salir campeón de la Champions League y que goleó 8-2 a Barcelona en los 4tos. de final del máximo torneo europeo.

«No podemos permitirnos pagar a un jugador de esta magnitud. No es parte de nuestra política y filosofía. En los tiempos de COVID-19, no es fácil para ningún club. Un propietario rico no es suficiente. Tiene que ser uno súper rico», expresó Rummenigge al diario italiano Tuttosport.

Desde que Messi anunció que tenía intenciones de dejar FC Barcelona, que fue eliminado de la Champions 2020 con una goleada histórica que le propinó Bayern, circulan muchas versiones sobre el futuro del capitán del seleccionado argentino.

«Sinceramente, saber que Messi podría dejar Barcelona me pone un poco triste. Leo ha escrito la historia del club y en mi opinión debería terminar su carrera con el blaugrana. Sin embargo, hay aspectos internos y privados que desconozco, así que no interfiero», manifestó Rummenigge.

Consultado sobre si Bayern había desistido de fichar a Cristiano Ronaldo en 2018 también por cuestiones económicas, Rummenigge salió en defensa del polaco Robert Lewandowski, su actual goleador estrella: «Teníamos y tenemos a Lewandowski. No necesitábamos un delantero como Ronaldo».

Para Rummenigge, el portugués de 35 años es un fuera de serie que todavía tiene mucho por delante. «Ronaldo, como Lewandowski, viven para el fútbol», recalcó el directivo alemán, quien espera que Ronaldo pueda mantenerse «dos temporadas en la cima», las que le quedan para finalizar su contrato con Juventus de Italia.

«Después decidirá qué hacer. Yo, veré a Lewandowski en el campo durante mucho tiempo, lo cual es otra razón por la que no estamos buscando un sucesor», finalizó.