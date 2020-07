Al presidente de Racing no le molesta que lo tilden de tacaño

La vuelta a los entrenamientos continúa siendo el tema central en el fútbol argentino. Y Racing es uno de los cinco clubes que presiona principalmente por el inicio de la Copa Libertadores, para el 15 de septiembre. Sin embargo, Víctor Blanco, presidente del club, no solo habló de ese tema en diálogo con «Esto es Racing».

Lo que más sorprendió fue una particular frase acerca de su dureza para negociar: «No me molesta que me digan tacaño, me encanta. Cuido cada peso del club como si fuera mío. Nos fuimos a Estados Unidos dos veces de pretemporada. Si eso es ser tacaño, bienvenido sea».

Por otra parte, el mandamás de La Academia también destacó la importancia de los socios en el contexto de la pandemia: «Racing es el que menos sangría ha tenido en cuanto a los socios, respondieron maravillosamente bien. Los que tienen abono, se les va a reconocer para los partidos a futuro”.

«La negociación con Darío (Cvitanich) se hizo muy difícil, por zoom es todo más frío. En otro momento hubiese sido café de por medio y nos dábamos un abrazo. Hizo un esfuerzo grande para quedarse», destacó Blanco con respecto a la renovación de contra del delantero. Además, el presidente aclaró lo que ocurrió con el fallido traspaso de Mateo García: «Las negociaciones con Mateo García fueron serias. Arreglamos su contrato y llegamos a un acuerdo con el club serbio. Pero a él le apareció otra oferta y todo cambió».

Otro de los temas que no dejó pasar correspondió a lo que sucedió en el predio de Iván Pillud: «Me parece perfecto que se hayan entrenado en Rosario. Racing no tuvo nada que ver con eso. Hay que sacarse la careta: en las demás provincias también se entrenan».

Por último, Blanco sorprendió con una confesión sobre el último tanto en el clásico de Avellaneda: «El gol que más grité en estos últimos 20 años en Racing fue el del Chelo Díaz».

BUSCAN RODAJE PREVIO A LA COPA ARGENTINA

Una vez que la Conmebol fijó el 17 de septiembre como fecha de reinicio para los argentinos en la Libertadores, la principal preocupación para los clubes fue la vuelta de los entrenamientos en medio de la pandemia de coronavirus, de lo que todavía no hay certezas.

Si es que se puede volver a las prácticas en agosto, la reanudación de los torneos podría llegar a fines de septiembre a nivel local. Sin embargo, la AFA podría hacer caso a la posible propuesta que por ahora no tiene cuestiones en concreto; pero, sí tres interesados de mucho peso en la estructura: River, Boca y Racing.

El sorteo emparejó al Millonario con Defensores de Pronunciamiento (Entre Ríos), parte del Federal “A” al igual que Sport. Belgrano de San Francisco, contrincante de la Academia. El Xeneize, a su vez, está en los 32avos. de final frente a Claypole, de la Primera “D”.

Para que estos partidos puedan disputarse está claro que no solamente los entrenamientos de la renovada Liga Profesional deberían reanudarse, sino de todas las categorías de la AFA.

Defensa y Justicia, por su parte, también debe reactivarse para la Libertadores y en la Copa Argentina está ubicado como rival de Estudiantes de Caseros, mientras que Tigre, el otro involucrado en el trofeo continental, debe jugar contra Alvarado de Mar del Plata.