Alberto: «Algunos se enojan con los votantes, otros con nosotros mismos»

El Presidente de la Nación habló en la ceremonia de jura de los nuevos ministros del gabinete nacional desarrollada esta tarde en la casa Rosada. Durante el discurso expresó que «la solución del problema de los argentinos está en que estemos más unidos que nunca», ratificó su compromiso de tomar el mensaje expresado por la población en las PASO.

«Vamos a recuperar el diálogo que la pandemia nos hizo perder», sostuvo Fernández y agregó que al Frente de Todos le preocupa «más un movimiento político que no discute que un movimiento político que reflexiona». «Cuando la gente no nos vota no nos enojamos con la gente, nos enojamos con nosotros y nos preguntamos por qué habrá sido, debatimos de cara a la gente», reflexionó.

Esta tarde se realizó la ceremonia de juramento de los nuevos ministros que se incorporaron al gabinete nacional, en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada. Alberto Fernández sorprendió esta tarde al moverse del habitual riguroso protocolo de las ceremonias de jura para brindar un mensaje luego de las tensiones internas reportadas en la coalición de gobierno, tras las PASO.

También insistió con su mensaje de que las elecciones ponen en juego «dos países en pugna», y afirmó que su Gobierno expresa una Argentina en la que no se «flexibilizan» los derechos de los trabajadores. «No somos parte del país que quiere flexibilizar derechos de los que trabajan», afirmó el jefe de Estado.

Si bien reivindicó que el Frente de Todos debate «de cara a la gente, siempre», el Presidente se ocupó de aclarar que los argentinos no lo verán «atrapado en disputas innecesarias ni en disputas internas». También destacó que «la solución de los problemas de los argentinos no está en que nos dividan, sino en que estemos más unidos que nunca para hacer frente a lo que hace falta».

«No me van a ver atrapado en disputas innecesarias, mi única preocupación es que los argentinos y las argentinas vuelvan a ser felices después de los cuatro años de desdichas que precedieron a mi gobierno y de los dos años de pandemia», añadió. Con la intención de dar por superadas las diferencias internas en el frente oficialista, Alberto Fernández remarcó que «la Argentina no la resuelve un Presidente ni un grupo de ministros, vamos a trabajar con todos y con todas».

EL ACTO

En la ceremonia de esta tarde en el Museo del Bicentenario el presidente Alberto Fernández tomó juramento a Juan Manzur como jefe de Gabinete; a Santiago Cafiero a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; a Aníbal Fernández en Seguridad; Jaime Perczyk en Educación; Daniel Filmus en Ciencia y Tecnología; Julián Domínguez en Ganadería, Agricultura y Pesca y, Juan Ross como secretario de Comunicación y Prensa.

Durante el acto estuvieron presentes los gobernadores de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Catamarca, Raúl Jalil; de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Santa Fe, Omar Perotti; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Salta, Gustavo Sáenz, y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Además, participaron por videoconferencia los mandatarios de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Formosa, Gildo Insfrán; de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y el vicegobernador de San Juan, Roberto Gattoni.

También asistieron el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa; el diputado y presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner; senadores y diputados nacionales, dirigentes gremiales y empresariales, y miembros del Gabinete.