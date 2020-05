Cuarentena sin cambios en el AMBA

Las coincidencias para la coordinación en el manejo de la crisis sanitaria entre las diversas administraciones se reforzaron durante una reunión encabezada por el presidente Alberto Fernández, quien convocó a la Residencia de Olivos al gobernador bonaerense, Axel Kicillof; y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; para analizar la evolución de la cuarentena dispuesta por la pandemia del Covid-19.

«En todos los lugares del mundo, cuando aumentan los casos, se toman decisiones de restringir, y se trata de que no se mezclen las jurisdicciones por el contagio», dijo Kicillof a la prensa al término del encuentro, al que definió como «bueno».

Kicillof también fue contundente a la hora de rechazar los análisis sobre una supuesta tirantez entre las autoridades de la Ciudad y la provincia por el manejo de la crisis.

«No hay competencia ni un problema político» entre la provincia y la Capital Federal, aseveró, y dijo que le «repugna» que se intenten buscar diferencias entre ambos distritos.

«Esto no es una competencia, hay que buscar un equilibrio. Cuando hay dos jurisdicciones hay que evitar que se crucen los casos para que no se contagien. No es un problema político y no estoy presionando, ni juzgando y no es cuestión de echar culpas ni hacer política con esto», enfatizó.

Fuentes oficiales ratificaron que «se analizaron varios aspectos frente a la pandemia: la evolución de los casos de Covid-19, y la articulación entre el Estado nacional, provincial y la Ciudad para abordar la problemática en los barrios vulnerables, la movilidad y el transporte en el área metropolitana, a fin de comenzar a definir cómo seguirá la cuarentena».

«El Presidente ofreció la ayuda del Gobierno nacional para que sea más rápido y mejor el trabajo en los barrios populares con el testeo y el tratamiento», dijeron, en consonancia con lo transmitido por Fernández a los referentes de esas zonas vulnerables en un encuentro previo.

La reunión comenzó pasadas las 19 y se prolongó hasta las 22 y, según informaron a Télam fuentes oficiales, mañana se juntarán los equipos técnicos para terminar de definir el «plan de acción».

Tanto Kicillof como Rodríguez Larreta coincidieron que ante la curva ascendente de contagios «no hay margen» para flexibilizar la cuarentena, a diferencia de lo que ocurre en otros puntos del país, dijeron los portavoces.

Fuente: Telám