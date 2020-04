Alberto Fernández: «La cuarentena va a ser más estricta en Buenos Aires»

Tras anticipar que la cuarentena obligatoria en la Argentina iba a tener una tercera etapa luego de este domingo, pactado como fecha límite de la segunda parte del aislamiento en el país, Alberto Fernández aseguró que los controles serán más estrictos en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.

«No hay ningún levantamiento de la cuarentena. Vamos a ver algunas actividades puntuales, pero en Buenos Aires y el Área Metropolitana la cuarentena será más estricta», sostuvo en diálogo con Canal 13 , luego de la reunión que tuvo a través de videoconferencia con todos los gobernadores del país.

El Presidente agregó: «Me pareció que podía haber cierto relajamiento y yo lo que necesito es que la gente no circule». En este contexto, ejemplificó una de las medidas que prevé: «En los colectivos no debería haber más de seis pasajeros». «Flexibilizar la actividad económica significa tanto como liberar el transporte público, y es el principal foco infeccioso. Lo que más me preocupa es la salud de los argentinos. Eso no quiere decir que no me preocupe la economía. Ahora necesito que se cuiden y les garantizo que voy a hacer todo lo necesario para que las empresas no cierren ni dejen sin trabajo a los argentinos».

La intención ahora sería prolongar la cuarentena al menos hasta el jueves 23 de abril, es decir, por 10 días más, y Fernández opinó: «Estamos a mitad de camino y no hemos logrado nada todavía. Se aplanó la curva y el contagio va a ser más lento, por lo que preservamos la vida de muchos argentinos. Tenemos que decirlo para tener la fuerza necesaria para seguir», cerró.

Hasta el mediodía del miércoles, según los últimos datos suministrados por el Ministerio de Salud, Argentina registraba 1.715 casos confirmados de Covid-19, de los cuales 60 fallecieron y 358 ya recibieron el alta médica.