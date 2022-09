Alberto Fernández: “Lo que le pasó a Cristina debe hacernos reflexionar»

El presidente, Alberto Fernández, afirmó durante un acto en General Pacheco sobre la industria automotriz que el intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cometido el pasado 1 de setiembre fue «un cimbronazo» para la sociedad argentina y llamó a «trabajar juntos» y dialogar entre sectores que piensan distinto.

«Acabamos de vivir un cimbronazo como sociedad por lo que le pasó a Cristina, por lo que gracias a Dios no logró el que intentó lo que intentó», dijo el mandatario esta tarde al encabezar, junto al ministro de Economía, Sergio Massa, el anuncio de la promulgación de la ley de promoción de la industria automotriz, en la planta de la fábrica Ford de la localidad bonaerense de General Pacheco.

«Lo que le pasó a Cristina debe hacernos reflexionar sobre la necesidad de trabajar juntos. Costó demasiado la democracia para que, a esta altura, no seamos capaces de hablar los que no pensamos lo mismo. Un diálogo se genera con todos; no con los que piensan como uno», afirmó el mandatario y agregó: «Si no, cuando emito un diálogo y excluyo a alguien, quiero imponer mi monólogo».

El intento de magnicidio contra la vicepresidenta ocurrió el jueves 1 de setiembre por la noche, en la puerta de su domicilio en el barrio porteño de Recoleta, mientras cientos de militantes se congregaban allí para expresarle su apoyo, en el marco del juicio denominado Vialidad. Por el hecho, hay cuatro detenidos hasta el momento, dos de los cuales, Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel, fueron procesados ayer con prisión preventiva como coautores de atentado.

PRESENTACIÓN ANTE LA ONU

El mandatario, Alberto Fernández, condenará la violencia política y hará una referencia al intento de asesinato que sufrió la vicepresidenta, Cristina Kirchner, a comienzos de mes, cuando le toque exponer, el próximo martes, en la 77ª Asamblea General de Naciones Unidas (ONU). También llamará al cese de las hostilidades en Ucrania, tras la invasión por parte de Rusia, e insistirá con el reclamo argentino de soberanía sobre las islas Malvinas y con la demanda de justicia y condena a los responsables del atentado perpetrado contra la sede de la AMIA.

El jefe de Estado terminará de pulir los detalles de su discurso de mañana, antes del comienzo de las actividades previstas para comienzos de la semana que viene en el país norteamericano, donde también se espera que mantenga encuentros con otros mandatarios, como el español Pedro Sánchez y el francés Emmanuel Macron.

Fernández, viajará hoy por la noche rumbo a Estados Unidos, estará acompañado por una pequeña comitiva, integrada por el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; el canciller, Santiago Cafiero; el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández; la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, y la primera dama Fabiola Yañez. Su hoja de ruta también prevé una escala en Houston, para entrevistarse con petroleros. (Fuente: Noticias Argentina y Télam)