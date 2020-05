Alberto Fernández y su propuesta para que vuelva el fútbol

El presidente Alberto Fernández se refirió ayer a un hipotético regreso del fútbol y lo vinculó con la producción nacional de tests rápidos para detección de coronavirus ya que «en 40’ se va a poder garantizar que ninguno de los 22 jugadores que entran a la cancha está enfermo».

«Cuando tengamos los tests rápidos hechos en Argentina, los clubes van a poder garantizar que ninguno de los que entran a la cancha está enfermo, entonces podríamos dar ciertas reglas para que vuelva el fútbol», dijo el presidente en una entrevista en las redes sociales de la señal TNT Sports.

La elaboración de pruebas rápidas de detección de la Covid-19 será posible gracias al trabajo realizado por científicos argentinos, que días atrás presentaron el desarrollo de los tests. Los primeras 10.000 serán entregados a Buenos Aires y se espera la producción de al menos otro medio millón en un mes.

«Yo siempre le pregunto a Ginés (González García, ministro de Salud de la Nación)… Una cancha tiene 8 mil, 9 mil metros cuadrados, ¿no puede haber 22 tipos jugando?. Por eso hablo de los tests rápidos», contó el presidente entre risas.

En tanto, el mandatario agregó: «No saben lo que extraño el fútbol. Podemos ir poco a poco, viéndolo por TV. Eso les sirve a todos: a los clubes, a la televisión, a los jugadores y a todos, más allá de que esta emergencia sanitaria seguramente ha impactado en el estado físico de los jugadores. Por eso hay que ir de a poco».

ARGENTINOS, PRESENTE

Por último, Fernández aprovechó la oportunidad para sacar pecho por su Argentinos Jrs. querido, al recordarle a los hinchas de Boca -equipo del cual es hincha casi toda su familia- que Juan Román Riquelme y Diego Maradona, máximos ídolos xeneizes, surgieron de las inferiores del club de La Paternal.

«Los hinchas de Boca conocieron el fútbol gracias a nosotros. Siempre se los digo. Primero les dimos a Maradona y, después, a Riquelme. Boca tuvo bastante jugadores de Argentinos; pero, River tuvo más. Cuando Boca le compró jugadores a Argentinos, siempre le compró lo mejor. Le tengo un cariño entrañable a Riquelme. Volvió a terminar su carrera y a sacarnos del descenso», remarcó.

En cuanto a Maradona, definió: «Tenía ese don natural, pero además tenía toda la libertad que lo dejaba hacer Argentinos. Los hinchas de Argentinos somos hinchas a los que nos gusta divertirnos viendo jugar al fútbol. Y, Maradona tenía todo lo que necesitábamos los hinchas para ser felices. Lo he visto hacer cosas increíbles con esta camiseta», aseguró.

Por último, al referirse al mejor equipo de Argentinos que vio en su vida, destacó al «campeón de la Libertadores» en 1985 , que a su criterio «fue inolvidable».

«El partido de (Claudio) Borghi contra Juventus, también. Yo recién me había casado. Me había ido de luna de miel a Brasil. Argentinos y Juventus jugaban en Japón, a las 4 de la mañana de Recife, donde yo estaba. Les pedí a los del hotel que me buscaran una TV para ver el partido. Y, lo vi. Estaba con el televisor en la falda. Yo le gritaba a Pepe (José) Castro y Marcela, la mamá de Estanislao, que estaba durmiendo, cada dos por tres se despertaba y me decía ¿podés cortarla con Pepito?», recordó.