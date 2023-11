Aldo Leiva: «Massa nos está convocando a un gobierno de unidad nacional»

En la recta final de la campaña proselitista hacia el balotaje del 19 de noviembre, el diputado nacional reelecto, Aldo Leiva, del riñón del PJ chaqueño, visitó nuestra casa, sede de la cooperativa La Prensa que edita El Diario de la Región, y abordó un análisis pormenorizado del escenario político y electoral y de los modelos en disputa que estarán representados por Sergio Massa y Javier Milei el próximo domingo.

«Las PASO sirvieron para ordenar al movimiento nacional y popular del que formamos parte y que hoy nos identifica como Unión por la Patria. Antes de las PASO parecía un trámite que la derecha volviera al Gobierno, representada por Macri que, en definitiva, es el jefe de todos. De hecho, en el Congreso, hace un año y medio que hablaban de volver el 10 de diciembre de 2023 y de que nosotros nos estábamos yendo. Incluso cuando Sergio Massa todavía era presidente de la Cámara. Daban por hecho que volvían al Gobierno», refrescó el diputado justicialista.

Señaló que en ese contexto se dio la “irrupción” de Milei y la consecuente división “en la oposición”. «Creo que a ellos mismos les tomó por sorpresa el resultado de las PASO. Yo en ese momento, y se lo decía a mis pares, tenía la seguridad de que íbamos a andar bien en las Generales. Para mí, Milei había alcanzado su techo en las PASO y nuestro espacio tenía mucho para crecer. Esa irrupción de Milei, a nosotros, al justicialismo, nos unió más y perjudicó más a Juntos por el Cambio que a nuestro espacio», subrayó.

Ahora, la disputa por la Presidencia se da en torno a dos modelos antagónicos: «Sin dudas, la extrema derecha representada muy claramente por Milei y un modelo de unidad nacional por parte de un candidato muy sereno, muy aplomado, que es Massa. En lo particular, me parece que es lo que necesita en este momento Argentina».

Resaltó estas cualidades en la figura de Massa, un hombre “formado íntegramente en democracia, que no viene de los viejos rencores de la época de la dictadura y las persecuciones, que conoce mucho de la historia, los errores que no podemos cometer. Y eso le da la posibilidad de tener un diálogo amplio con todos los sectores políticos, gremiales, trabajadores, empresariales, mediáticos. El país necesita de un esquema que nos permita vivir más tranquilos, desde el punto de vista de la confrontación que me parece que tocó su techo», apuntó.

Aseguró que, en esta nueva etapa, los desafíos tienen que ver con bajar la inflación, generar posibilidades para los jóvenes, las pymes, la industria nacional, «las cooperativas como ustedes para que puedan seguir generando posibilidad de trabajo, crecimiento y desarrollo». «Y el enorme desafío también de renegociar la deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, una calamidad que fue tomada por Mauricio Macri y que ahora va a ser investigado».

«MASSA, PRESIDENTE»

«Yo no tengo ninguna duda que Sergio Massa va a ser el próximo presidente, más allá de que él nos transmitió, en una reunión que tuvimos la semana pasada, que había que redoblar el esfuerzo, que las elecciones son ganables, pero no están ganadas», comentó el diputado Leiva. No obstante, aseguró que «como conozco la fibra, la garra y la pasión que le ponemos los peronistas, estoy convencido que el próximo 19 Massa va a ser consagrado Presidente de la Nación».

LA OPOSICIÓN

Leiva observó que, tras los resultados en las Generales, las definiciones en el seno de JxC «le dieron oxígeno a Milei». «Si no hubiese sido por eso, seguramente hoy Milei estará analizando seriamente bajarse de la segunda vuelta», afirmó.

«Hay que leer que es una decisión de Macri, que es un patrón de estancia y, para él, el resto son sus empleados y tienen que acatar sus directivas. Lo que nunca entendió Macro es que hay un partido centenario que, sin ninguna duda hay que respetar. Tiene vigencia en todo el país y no hay un rincón de la Argentina donde no haya alguien que levante los principios de Alem, de Yrigoyen y de Alfonsín. Creo que ese radicalismo es el que se reveló y lo va a seguir haciendo porque no puede aceptar tamaña bestialidad desde lo ideológico, por el ataque que hizo (Milei), fundamentalmente a la figura de Alfonsín», consideró.

EL CONGRESO

El diputado nacional chaqueño, también habló del correlato que todos estos movimientos político electoralistas tuvieron en el seno del Congreso de la Nación. «Hubo un reacomodamiento general de los diferentes bloques, fundamentalmente dentro del radicalismo y de los partidos provinciales», dijo.

Celebró los avances en el sentido de lograr, por ejemplo, la eliminación del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores, el Compre sin IVA, la creación de nuevas universidades. «Estoy convencido de que el 10 de diciembre vamos a profundizar este tipo de agenda», dijo y aseguró que una de las asignaturas pendientes es la sanción al negacionismo en Argentina. «A esta altura no nos podemos permitir que haya gente que reivindique a la dictadura militar. Es inadmisible que haya gente de esta calaña», aseveró.