Alerta de los comerciantes por un nuevo sistema de estafas en línea

Desde el Departamento de Cibercrimen de la Policía del Chaco alertaron a los comerciantes sobre una modalidad de estafa que ha ido en aumento y que afecta principalmente a quienes venden productos en línea o realizan ventas mediante pagos virtuales y envíos por flete .

MODALIDAD

Los estafadores contactan a los comercios a través de WhatsApp. Se hacen pasar por clientes interesados ​​en comprar mercadería en grandes cantidades o productos de alto valor. Utilizan números desconocidos y muchas veces no se identifican correctamente.

Una vez concretada la compra, pagan con tarjetas de crédito o débito ajenas. Utilizan datos de tarjetas robadas o de terceros, que pueden haber obtenido a través de engaños (phishing) o bases de datos filtradas en internet.

Seguidamente, exigen un envío rápido mediante fletes o remises, Para evitar que el comerciante detecte la maniobra, insisten en que la entrega sea inmediata y sin que el comercio pueda verificar la identidad del comprador.

Luego, el titular de la tarjeta desconoce la compra. Puede darse cuenta del gasto en el momento y anular la operación o recién notarlo días después, cuando reciba el resumen de su tarjeta.

De esta manera, el comerciante pierde la mercadería y el dinero. Una vez que el titular desconoce el pago, la entidad financiera devuelve el dinero al cliente y el comerciante se queda sin la mercadería entregada.

PREVENCIÓN

Desconfiar de compras de alto valor realizadas solo por WhatsApp: Si el comprador evita llamadas o reuniones presenciales y solo quiere comunicarse por mensajes, puede ser una señal de alerta.

Verificar siempre los datos del comprador: Antes de procesar una compra, asegúrese de que los datos del cliente coinciden con los del titular de la tarjeta utilizada para el pago, o bien pedirle una prueba como foto-selfie sosteniendo la tarjeta o DNI

Evitar despachar mercadería sin validar la identidad: Solicitar una foto del DNI y de la tarjeta utilizada Si el comprador se niega o da excusas, hay que sospechar.

Revisar los medios de pago utilizados: Si la compra se hizo con una tarjeta que no coincide con el comprador o si el enlace de pago proviene de un tercero, actúe con precaución.

Priorizar transferencias bancarias o pagos con doble validación: Para montos elevados, prefiera transferencias bancarias desde cuentas a nombre del comprador o utilizar medios de pago que requieran autenticación con SMS o token bancario.

Confirmar la compra con el titular de la tarjeta: Una simple llamada telefónica puede ayudar a verificar la autenticidad de la operación.

Desconfiar de compras con urgencia inusual: Si el comprador insiste en que la entrega sea inmediata y presiona para que se envíe por flete o remis sin ningún tipo de verificación, puede tratarse de una estafa.

Estar atentos a clientes que compran grandes cantidades sin preguntar detalles: Los estafadores suelen elegir productos al azar sin consultar

Verificar con el banco en caso de dudas: Ante operaciones sospechosas, contactar con la entidad emisora ​​de la tarjeta para confirmar que la transacción es válida.

CONTACTOS

Si fuiste víctima de esta modalidad o detectas un intento de estafa, denunciar de inmediato en:

Departamento de Cibercrimen, Departamento Delitos Económicos, Policía del Chaco, ubicado en Juan D. Peron 1365 1er piso o Juan B. Justo 473, de Resistencia.