Amenazas y agresión sexista hacia una alumna

Se conoció públicamente la denuncia de una joven adolescente que asiste a la escuela Normal Sarmiento en Resistencia.

«Hay un grupo de WhatsApp de varones que estaban hablando y planearon explícitamente una violación, matarme y tirarme en una zanja», comentó la joven, cuya identidad este medio preservará.

La adolescente de 17 años asiste a la misma institución educativa que los tres varones acusados de una grave violencia verbal y simbólica. Hubo un cuarto joven, también compañero de curso, que fue quien le informó sobre lo sucedido y le compartió capturas de pantalla donde se lee el diálogo agresivo.

La joven se puso en contacto con la jefa de preceptores quien de inmediato la comunicó con la directora del establecimiento educativo, relató. «Me encuentro con el psicopedagogo que me preguntó qué me pasaba y cuando le quise explicar, sale la directora y lo llama para hablar», dijo y comentó que otra profesora la contuvo emocionalmente.

«Vino la directora a quien le cuento todo y me hacen un acta donde solamente me nombran a mí con lo que pasó y al que me contó la situación. En ningún momento me dejan nombrar a los chicos que me hicieron eso (amenazas) ni me permiten mostrarles los chats. Entonces llamo a mis papás porque yo quería que los saquen del curso», expresó en diálogo con Radio Libertad.

«Querían hacerle firmar un acta a mi mamá para dejar sentado que ellos ya sabían del tema, ella no lo hace. Salimos de ahí, llevamos al chico que me contó todo a su casa y al volver me llegan las capturas de pantalla. Me lo imaginaba, pero me costó leer eso. Mi mamá no puede terminar de leerlo y todavía creo que no lo hace», sostuvo la joven en su relato.

La tarde del martes de la semana pasada hicieron la denuncia ante el Departamento de Investigaciones Complejas de la Policía del Chaco donde el personal les informó a Lourdes y su mamá que «posiblemente no iban a poder hacer nada porque la denuncia no llegaría a la institución». «Es cuando decido publicar todo», afirmó la joven.

«Querían que me quede en el curso con ellos como si nada hubiera pasado, querían una charla y yo amenazada de muerte con ellos como ‘compañeros por siempre’ y no es así», reflexionó durante el contacto radial. Para ella, recién ayer la institución decidió tomar cartas en el asunto luego de la replicación de los hechos en las redes.

También indicó que la escuela decidió cambiarlos de curso, lo que no garantiza su seguridad. «No me quiero cambiar porque son ellos quienes me amenazaron», sostuvo.

Los jóvenes involucrados en la amenaza también tienen 17 años, dos de su mismo curso y otro de uno diferente. También señaló que en las conversaciones de WhatsApp se evidencia cierto odio por diferencias ideológicas ya que ella es militante. El diálogo se dio en horas escolares, justo mientras sucedía una charla por el 24 de marzo, Día de la Memoria, Verdad y Justicia.

RESPUESTA INTERINSTITUCIONAL

Ayer por la tarde hubo una reunión interinstitucional entre el Ministerio de Educación de la provincia, la dirección de la escuela Normal y la Secretaría de Derechos Humanos. Según explicaron desde uno de los equipos técnicos de la cartera educativa a elDIARIO de la Región, se acordó una acción conjunta y unificada que implique abordar la situación específica –instruir a los actores involucrados para la clarificación del hecho, más una información sumaria. Además, poder garantizar la protección inmediata de la joven en la escuela y que no tenga que compartir con los tres implicados. Serían cambiados de división como solución temporal hasta que se resuelva la denuncia penal que hizo la familia. “También arbitrar los medios para que no se encuentren”, en los espacios comunes de la escuela, señalaron.

Más allá de las medidas inmediatas, se abrió la posibilidad de que los jóvenes involucrados puedan proponer un resarcimiento. Según comentó la fuente a este matutino, tanto los adolescentes como sus familias ya se acercaron a la escuela ofreciendo unas disculpas por lo sucedido.

Incluso el centro de estudiantes, quien organizó la charla del 24M donde sucedió la interacción violenta, propuso un “proceso educativo y no un castigo”. La acción punitiva “vuelva a poner estas cuestiones como que son personas enfermas y no como algo social e histórico”, indicaron, aunque entendieron la urgencia de la joven y su familia por obtener medidas directas de protección a su integridad.

“Desnuda el patriarcado, las cuestiones que están invisibles en la escuela: la reivindicación de la dictadura y la violación como acto correctivo y moralizante. Es de manual y está expresado muy crudamente. No hay deseo allí, sólo poder”, apuntó la fuente ministerial desde la Educación Sexual Integral.

CONVOCATORIA

Por su parte, la Red de Educadoras Feministas Chaco convocaron a la comunidad a apoyar el reclamo estudiantil y el repudio por lo sucedido hoy a las 17 en la plaza 9 de Julio. “En defensa de la ESI decimos: la profe te cree siempre”, es el lema de la invitación.