Ángel Di María volverá a ser convocado para la Selección

Ángel Di María volverá a estar en la convocatoria de la Selección Argentina para la próxima doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2022, en la que el combinado nacional recibirá a Paraguay (el 12 de noviembre, a las 21, en la Bombonera) y visitará a Perú (17 de noviembre, a las 21.30).

El atacante de París Saint-Germain (PSG) reaparecerá en la nómina que anunciará el técnico Lionel Scaloni en los próximos días. Éste lo había marginado del arranque del camino mundialista (con victorias sobre Ecuador y Bolivia), algo que había molestado al futbolista por considerarse en el nivel como para estar.

En septiembre, Fideo disparó por su ausencia. «Si me rompo el oj… en el club es para intentar tener la chance en la Selección y poder competir. Es difícil de entender que estando en un buen momento no soy convocado. Si no estoy convocado es porque no me quieren convocar, seguiré peleando para estar en la Selección ¿A los 32 años estoy viejo?», afirmó.

El rosarino lleva cinco partidos con un gol entre Liga Francesa y la Champions League. En el torneo local se perdió los últimos tres duelos por una suspensión, luego de ser protagonista del escándalo en la derrota en el clásico por 1-0 ante Olympique de Marsella, el 13 de septiembre pasado.

Tampoco, jugó la fecha inicial del torneo local por estar infectado con coronavirus, algo que padeció durante sus vacaciones tras la derrota en la final de la Champions League ante Bayern Múnich).

PEREYRA, OTRO QUE RETORNARÍA

Roberto “Tucu” Pereyra, quien tras cuatro años en la Premier League con Watford descendió en la última temporada, resolvió su regreso a Udinese justo en los días donde debía formalizarse la última convocatoria. De esta manera, Scaloni volvería a confiar en él como lo hizo en prácticamente todo su ciclo.

HABRÁ PÚBLICO EN LA COPA AMÉRICA

Gonzalo Belloso, secretario general adjunto de la Conmebol, aseguró que la entidad sudamericana tiene esperanza que haya público en la Copa América 2021, que se disputará en Argentina y Colombia.

«La Copa América se va a hacer y la proyección es para hacerla a full en caso que esté la vacuna contra el coronavirus. Y en otro caso, también la proyectamos con la posibilidad que sea con un 30-40% de capacidad en las canchas, como se está usando en otros lugares en que se está compitiendo», afirmó.

«Toda la gente va a querer estar y, a esa escala, van a estar llenos todos los estadios. Hay que resolver para adelante e ir buscando soluciones a los impedimentos, como hicimos en toda la pandemia», añadió.

A su vez, la entidad estudiará la chance que haya público en la próxima doble fecha de Eliminatorias, en noviembre: «Si hay algún país que pueda habilitar, lo veremos en el Consejo. Hasta hoy son todos los partidos sin público en los estadios». (Fuente: TyC Sports).