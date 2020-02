En comunicación con elDIARIO de la Región, el presidente de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Aníbal Ponti, expresó: “Argentina es un país que vive una democracia joven, y tiene una larga historia de persecución. El peronismo también; soportó cárcel y fusilamientos desde el 45. Y el pueblo argentino levantó las banderas no sólo del regreso de su líder que fue obligado al exilio, sino de todos los compañeros encarcelados. El peronismo tiene mucho que ver con todo esto, y nunca aceptó ni negoció la detención de compañeros, creo que tanto Alberto Fernández como Cafiero escapan a la lógica de la historia con la postura que mantienen”.

Así lo explicó Ponti, actual presidente de la CPM, con una biografía atravesada por la militancia política, y la persecución dictatorial, con un saldo de torturas y siete años de cautiverio en las cárceles del terrorismo de Estado, las cuales además le arrebató a una hermana, que permanece desaparecida.

Ponti declaró en los juicios por crímenes de lesa humanidad y en la actualidad ejerce la presidencia de la CPM Chaco, organismo que administra el funcionamiento de la Casa por la Memoria, como se conoce a la vieja casona de Marcelo T. de Alvear 32, dónde funcionó el centro clandestino de exterminio a opositores políticos al gobierno de facto más importante de la región. En contacto con elDIARIO de La Región, Ponti fijó postura respecto del debate que surgió en torno a las declaraciones del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sobre la situación procesal de Milagros Sala, Julio de Vido, y Amado Boudou, entre otros, la cual describió como “prisiones arbitrarias”, calificación que es compartida por el presidente, Alberto Fernández.

Sucede que para Aníbal Ponti “no hay presos arbitrarios, hay presos políticos. Lo de “preso arbitrario” es una cosa que uno no sabe de dónde sale. Hay una diferencia de criterio muy grande, en ese sentido, me parece que es tal como se dijo, si CFK hubiese ido presa ni Cafiero sería jefe de Gabinete ni Alberto presidente”, indicó.

“FUERA DE CONTEXTO”

En ese sentido, destacó que la posición del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y la de su jefe de Gabinete Cafiero al desconocer la existencia de presos políticos en Argentina “está fuera del contexto que hemos vivido recientemente. El gobierno de Macri para implementar la política que llevó adelante necesitó de la represión al campo nacional y popular, y fundamentalmente a la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, como a muchos de actuales funcionarios y cuadros”.

Por otra parte, remarcó que “con esa posición están dividiendo al movimiento popular asumiendo la estrategia de EE. UU. que usó al poder político representado por Macri, y al poder Judicial, con el fallecido juez Bonadío como uno de sus exponentes más importantes, a los efectos de demonizar y perseguir a los compañeros. Milagro Sala está presa por su obra. Tuve la oportunidad de recorrer Jujuy y ver parte de lo que hizo, y sin exagerar es la obra más importante en la historia de esa provincia. Ella está presa por representar a los sectores más excluidos de Jujuy. Y Boudou y de Vido también, presos por que no se les perdona la estatización de las AFJP y políticas de Estado de ese tipo. Fueron 12 años de una gestión que provocó esas prisiones. Y estas posturas de desconocerlo no hacen otra cosa que avalar una directiva del imperio estadounidense. Qué pasó con la detención de Lula, qué pasa con el golpe en Bolivia, con el hostigamiento a Venezuela. En ese marco hay que entender las prisiones de los cuadros políticos populares. Y por eso es que no existe eso de “prisiones arbitrarias”, existen presos políticos perseguidos por su actuación”.

“DEBATE NECESARIO”

Por todo ello sostuvo que el tema “se merece un debate en el seno del gobierno popular. Hay que ejercer presión para ponerlo en debate. Se trata de procesos que en su gran mayoría son armados. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional se han expresado del mismo modo, condenando esta situación”.

Con ese marco, adelantó que “los organismos de derechos humanos y que los espacios como la Casa por la Memoria deben activar este debate y ejercer presión para terminar con esta injusticia. Lo mismo respecto de la solidaridad con pueblos hermanos como el de Venezuela, atacado por Trump y resistiendo con dignidad por no someterse. Por eso vamos convocar y coordinar con distintos movimientos sociales y agrupaciones de derechos humanos la realización de jornadas por la libertad de presos políticos”.

Por último, manifestó que se trata de “un tema sensible que establece una división innecesaria, a no ser que para poder negociar la deuda que heredamos del macrismo este sea un requisito, el costo para poder alcanzar un acuerdo con el Fondo y los acreedores particulares, si esto es así, nosotros no estamos de acuerdo”.