Animales domésticos en las fiestas: “son fobias y se pueden tratar”

La médica veterinaria de Resistencia, activista y especialista en felinos Marisol “Maru” Dommenez habló con elDIARIO de la Región para hacer las recomendaciones generales para el buen cuidado de los animales domésticos durante el verano y las fiestas de fin de año.

Primeramente, se le consultó por los ruidos de cada año generado por cohetes, estruendos, bombas y otros sonidos. “Generan en los animales una reacción muy similar sino igual a las de pánico que podemos tener los humanos”, explicó Maru. “En esas reacciones el animal pierde la orientación, no sabe dónde está, empieza a correr, querer esconderse, son situaciones que generan mucho estrés y que es totalmente aceptable teniendo en cuenta que tanto perros como gatos, tiene una audición muchísimo más sensible. Lo que a nosotros nos parece fuerte, hay que multiplicarlo una cien veces. Por eso se pierden tantos perritos durante los festejos como navidad y los de ahora en el Mundial”, añadió.

Sobre qué medidas se recomiendan para su cuidado, subrayó que lo principal “es no usar las famosas gotitas de acepromacina, porque en el animal no generan una tranquilidad, porque no se desconectan con el medio, y teniendo en cuenta que son tranquilizantes, hace que el animal no pueda manejar su propio cuerpo. Sigue escuchando, sigue teniendo los ataques de pánico, pero ni siquiera puede moverse para esconderse”. “Sí pueden ser reemplazadas por un montón de terapias que se dan días previos a los sucesos y para los cuales nos tenemos que adelantar”, indicó y señaló que pueden ser medicinas homeopáticas como las fitoterapias, las flores de Bach y, desde la de medicina occidental, la levomepromazinas que se pueden usar sin consecuencias severas sobre el animal.

Tambié, apuntó, es importante darles un espacio, si son animalitos muy apegados al dueño, que estén con el tutor; que los consuelen, les pongan música. En plataformas como Spotify, Youtube, incluso canales de televisión o, probando en algún buscador de internet existen listas de reproducción especialmente preparas para tranquilizar a perros y gatos. Se suma pensar en una luz tenue, un acolchado, cerrar las puertas y ventanas “porque el animal no sabe lo que hace, solo responde a las reacciones que le generan esos estímulos”, alejar todo lo que sea vidrio, “si son animalitos que están en el patio entrarlos a una habitación”, darle agua. “Es importante no darles de comer en el momento, sino al menos dos horas antes, también una hora antes jugar correr para que gasten energías y puedan transitar un poco más tranquilos”, finalizó.

Otro dato que se puede probar también es la técnica de Tellington, que son vendajes que se colocan en el tórax el perro y que en algunos animales puede resultar beneficioso. “No está comprobado, pero son datos que se pueden probar”, indicó. Remarcó que es importante consultar al veterinario, sobre todo a uno que sepa de conducta, porque cada animalito va a responder de distinta manera.

“Todas reacciones de pánico en animales se pueden tratar, no es necesario esperar la situación para usar las medicaciones. Son fobias y como tal se pueden tratar desde pequeños y curar o hacer que lo pasen mejor, sin esperar a los últimos momentos”, expresó.

OLAS DE CALOR

Sobre las olas de calor, indicó que lo esencial es evitar que el animal esté expuesto al sol directo al menos de 10 a 18. “Los animalitos de pelaje blanco y piel rosada, si por algún motivo se exponen, ponerles protector solar, que también vienen para perros y gatos”, dijo. Lo mismo, en gatos que tienen pelaje blanco en la zona de orejas y nariz es importante que no salgan al sol en esos horarios.

Además: mantenerlos hidratados con agua fresca, incluso con un hielo, cambiar sus recipientes una vez al día –tanto en perros como en gatos-. Tratar de mojarlos. “Hay en perros, sobre todo en razas branqueoencefálicas – de nariz chata- que, estando en Chaco, es necesario que tengan una fuente de frío (ventiladores, aires acondicionados)”, explicó. Por última, tratar de que coman en horarios en que la temperatura sea un poco más amable para evitar vómitos.

SEQUÍA Y HUMO

El cambio climático mundial y, en particular los incendios forestales y las sequías de la zona tienen una perspectiva de dejar consecuencias tantos en humanos como no humanos. En este sentido, la veterinaria manifestó que “son situaciones que nos van a afectar a todos”. “Sobre todo el humo, en animales -como en nosotros- a nivel respiratorio, en las vías superiores generan irritación, y también a nivel pulmonar”. Las quemaduras por el sol serán más frecuentes: “al no tener una protección muy buena en las almohadillas plantales también se queman en diferentes grados”, señaló. “Son situaciones que uno no puede manejar de forma directa, sino tomando los recaudos, de no malgastar el agua, reciclado, generar huertas que pueden llegar a sumar.

CANNABIS

En un apartado, ya Dommenez también forma parte de Veterinarios Cannabicos Argentinos, este matutino le consulto sobre los posibles avances en el uso medicinal del cannabis en animales no humanos. “Es una medicina, y se sabe ya de los beneficios de toda la planta, no solo de la flor. No hay mucho –estudiado- en medicina veterinaria, pero la ley que se está tratando no nos incluye por la tanto no incluye a los animales no humanos”, explicó. “Se está luchando como grupo. Tratamos de impartir información sobre el uso del cannabis medicinal en animales no humanos, para que se tengan en cuenta en la ley, y para poder hacer uso sin la persecución que puede generar”, agregó.

Haciendo un resumen de uso, subrayó que “THC y CBD, individualmente, o en conjunto generan una medicina más efectiva, siempre y cuando se la use de forma consciente y con un veterinario que maneje el uso del aceite. Es necesario saber la conformación del aceite que se compra, pedir un análisis cromátografico, ya que son muchos que son muy publicitados y no tiene lo que dicen tener”.

Sobre las patologías que se pueden tratar, con diagnóstico y análisis previos, están artritis de animales adultos, en cualquier tipo de inflamación, se puede usar en convulsiones, como estimulantes del apetito, acompañamiento de otra terapia, para la ansiedad, problemas de conducta. Siempre acompañado de una rehabilitación.

“El cannabis tampoco es algo mágico, sino que es un acompañante es muy antiinflamatorio, analgésico, ansiolítico. Se investiga en uso de diabetes, como hipotensor, para problemas cardiacos”, apuntó, por último.

