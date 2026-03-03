Ante el ataque a la producción y al trabajo autogestionado

La Federación de Cooperativas Autogestionadas de la República Argentina hacia otra Economía “Autogestión Federal” (Fedecara) manifiesta su más profunda preocupación y repudio ante el acelerado proceso de vaciamiento productivo nacional impulsado por la gestión económica del gobierno de Javier Milei.

Advertimos que nos encontramos frente a un golpe certero al corazón del trabajo autogestionado y cooperativista, transformando nuestras industrias, PyMEs y cooperativas en estructuras raquíticas e inviables, con el único fin de favorecer un modelo de especulación financiera por sobre la producción real.

Desde nuestra Federación, denunciamos que este escenario no es fruto del azar, sino de medidas directas que asfixian al sector, como lo demuestran la apertura comercial indiscriminada, sin protección, constituyéndose una competencia desleal que está destruyendo la industria nacional, que, sumados a los costos insostenibles, los tarifazos de energía, los altos costos logísticos e impositivos, hacen imposible cualquier intento de competencia equitativa.

Se evidencia así la ruptura republicana del federalismo, dando por resultado el abandono de las economías regionales y condenado así a cientos de localidades al aislamiento y la inviabilidad económica.

Mientras miles de trabajadores calificados son expulsados a la pobreza y la indigencia, perdiendo la dignidad del sustento para sus familias, observamos con indignación cómo los únicos beneficiarios de este modelo son los sectores vinculados a la “timba financiera” y el carry trade. Es inadmisible que el esfuerzo de millones de argentinos se licúe en favor de negocios financieros espurios y licitaciones de dudosa transparencia.

La reforma laboral impuesta por el gobierno libertario de Milei, con la complicidad de “compañeros”, remueve derechos laborales y condiciona la tarea autogestiva y cooperativa al modificar el régimen monotributista.

Como es sabido, las y los trabajadores del sector estamos nucleados en este régimen tributario por carecer del reconocimiento legal como trabajadores cooperativos y de producción colectiva. Hoy, la unilateralidad del organismo recaudador nacional -ARCA-, categoriza indiscriminadamente a trabajadores de nuestro espacio productivo llevando a categorías superiores o directamente impulsándolos al régimen de Autónomos -con costos superiores a los 700 mil pesos-, sólo por la sospecha de “solvencia” financiera.

Fedecara no será cómplice silencioso de la desaparición de la fuerza productiva argentina ni del ahogo tributario de nuestros trabajadores. La recuperación de nuestro entramado cooperativo será una tarea titánica si no se detiene de inmediato este proceso de vaciamiento.

Exigimos políticas que protejan el trabajo nacional, respeten la identidad federal de nuestro país, reconozca legalmente como sujeto cooperativo y de trabajo colectivo a compañeros del sector y devuelvan la dignidad a quienes, día a día, construyen soberanía desde la autogestión.

También queremos realizar un llamado amplio y solidario a otras organizaciones cooperativas, federaciones, confederaciones, asociaciones de trabajadores y gremios, para la organización nacional, despojándonos de falsos prejuicios y unificando criterios que nos permitan la unidad y evitar la fragmentación que favorece a las medidas antipopulares y antinacional del gobierno de Milei.