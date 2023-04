Anunciaron descuentos tributarios para jubilados, pensionados, excombatientes y personas con discapacidad

El Municipio de Resistencia informó sobre beneficios impositivos para los jubilados y pensionados y excombatientes de Malvinas. Cumplimentando requisitos obligatorios, serán exceptuados de pagar el 100 por ciento del Impuesto Inmobiliario y el 50 por ciento en concepto de Tasas de Servicios, dependiendo el caso. La propuesta abarca también a personas con algún tipo de discapacidad o hijos que la tengan, que quedarán exentas de abonar el tributo de la patente vehicular.

La subsecretaria de Finanzas e Ingresos Públicos comunal, Ana Belén Valcarce, brindó detalles de la iniciativa: “La promoción es para jubilados y pensionados y trata de la eximición total del impuesto inmobiliario y un descuento del 50 por ciento por Tasas de Servicios para personas mayores de 60 años, que deberán cumplimentar algunos requisitos para acceder al beneficio”.

“Tenemos la página oficial del Municipio, resistencia.gob.ar., para conocer el detalles de los mismos o también pueden requerir esa información en la sede de la Dirección General de Tributaria, en calle Monteagudo 175, de lunes a viernes de 7 a 13 y de 13.30 a 17”, agregó.

También señaló que aquellos adultos mayores de 50 años tendrán un descuento del 50 por ciento en ambos tributos. “En todos los casos, personal municipal los asesorará para evacuar todas las dudas, y una vez completada la documentación, gozarán de estos beneficios”, adjuntó.

En lo que refiere a personas con discapacidad, su cónyuge o hijos/as, tendrán el 100 por ciento de descuento en el impuesto patente vehicular.

Mientras que los héroes de Malvinas gozarán de la eximición del impuesto inmobiliario, tasas de servicios, contribución de mejoras, tasas por inspección de mejoras comerciales, tasa de registro, inspección y servicio de contralor y cementerio. Cabe señalar que este beneficio se extiende a los padres de los excombatientes.

LOS REQUISITOS

Jubilados, pensionados y personas con discapacidad: fotocopias del DNI y del último recibo de sueldo; certificado de domicilio; constancia del registro de la propiedad a nombre del titular y su cónyuge; certificado de discapacidad otorgado por el Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Chaco (IPRODICH); informe socioeconómico de la Dirección General de Acción Social del Municipio.

Si el/la titular falleció, el cónyuge deberá presentar las actas de defunción y matrimonio. Para los casados, el acta de matrimonio, o en caso de divorcio, el certificado correspondiente. El titular y el cónyuge deben tener una sola propiedad. El ingreso del grupo familiar conviviente no debe superar el monto de tres salarios mínimo, vital y móvil. No deben poseer deudas y la superficie construida no debe superar los 200 metros cuadrados.

Excombatientes de Malvinas: recibo de pensión honorífica o certificado al respecto. Contiene además a exsoldados continental movilizado, soldado conscripto bajo bandera o afectados a sus base de apoyo logístico, expedido por el Estado Mayor o el Ministerio de Defensa de la Nación.