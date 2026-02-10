Anunciaron un nuevo paro de colectivos si no se resuelve el conflicto salarial

El secretario general de la UTA Chaco, Raúl Abraham, anunció que, de no mediar una solución inmediata en el pago de haberes, el servicio de colectivos quedará totalmente paralizado este miércoles 11 de febrero.

El dirigente sindical describió un panorama desolador para los trabajadores del sector. Abraham admitió que el esquema de pagos actual es crítico, ya que los haberes se están abonando de forma desdoblada.

El gremio había aceptado condiciones transitorias para evitar despidos, pero la situación llegó a su límite. «No podemos seguir estirando esta situación eternamente», sentenció el titular del gremio.

«El trabajador hoy no está cobrando como corresponde. Si no aparece el dinero, la medida de fuerza es inevitable», afirmó Abraham, dejando la responsabilidad en manos de los empresarios y el flujo de subsidios.

Deterioro del servicio

Más allá de la disputa salarial, el conflicto sacó a la luz el profundo deterioro del sistema. Según reconoció el propio sindicato, la crisis no solo afecta al bolsillo del chofer, sino a la operatividad misma, puesto que hay colectivos que no salen a la calle por falta de mantenimiento o condiciones mínimas de seguridad; las frecuencias son irregulares, dejando a usuarios frente a esperas cada vez más largas.

Mientras la dirigencia sindical y el sector empresarial miden fuerzas, miles de pasajeros en el Gran Resistencia quedan a la deriva. La amenaza de un miércoles sin transporte público agrava un escenario de por sí complejo, donde las unidades en mal estado y la incertidumbre horaria ya son moneda corriente.