Anunciaron un paro bancario para este miércoles

La medida de fuerza impulsada por La Bancaria afectará al Banco Central y al Banco Hipotecario, que reducirán sus horarios de atención durante la jornada.

La Asociación Bancaria confirmó un paro nacional parcial para este miércoles 13 de mayo, una medida que impactará en la atención de algunas entidades financieras públicas y podría generar demoras en distintos trámites presenciales. El gremio resolvió avanzar con la protesta en rechazo a decisiones adoptadas por las autoridades del Banco Central y del Banco Hipotecario.

La medida alcanzará específicamente al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y al Banco Hipotecario, que funcionarán con horario reducido durante esa jornada. En el caso del BCRA, la atención al público será únicamente entre las 10 y las 12, es decir, tres horas menos que el horario habitual. Las sucursales del Banco Hipotecario también cerrarán antes de lo previsto.

Desde el gremio advirtieron que la reducción horaria podría provocar complicaciones en operaciones que requieren atención presencial, como acreditaciones bancarias, depósitos y cobro de cheques, operaciones empresariales y otros trámites por ventanilla. Por ese motivo, algunas gestiones podrían reprogramarse para el día siguiente.

A pesar del paro, los servicios digitales continuarán funcionando normalmente. Seguirán habilitadas las transferencias bancarias, el home banking, los pagos electrónicos y las billeteras virtuales. También continuará disponible la extracción de efectivo en supermercados, estaciones de servicio, farmacias y otros comercios adheridos mediante tarjeta de débito y DNI.

En el comunicado oficial, La Bancaria explicó que en el BCRA la protesta se realiza contra el cierre de 12 de las 21 tesorerías regionales del país, una medida que, según denunciaron, podría provocar la pérdida de 32 puestos de trabajo y afectar a las economías regionales. En el caso del Banco Hipotecario, el sindicato cuestionó el “cierre sistemático de sucursales y despidos injustificados” y advirtió que mantendrá el estado de alerta y movilización en todo el país si no hay respuestas por parte de las autoridades.

Fuente: El Cronista