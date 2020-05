Aprueban la vuelta del fútbol en Brasil

En la misma línea que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, el Ministerio de Salud de Brasil comunicó ayer que «es favorable el retorno de las actividades del fútbol, en tanto que sean atendidas todas las medidas presentadas en este parecer». Brasil suma 91.589 casos confirmados de coronavirus desde el inicio de la pandemia y 6.329 muertes.

Luego de una solicitud de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para pedir autorización a fin de retomar los entrenamientos en los diferentes torneos brasileños, el organismo de salud dio el visto bueno.

Más allá de que no hay una fecha cierta para la vuelta de los entrenamientos y de los partidos, el regreso del fútbol no se daría de la misma manera en todos los estados. No obstante, el jefe de Estado de Brasil, Jair Bolsonaro, insiste que el riesgo de la vuelta al fútbol es mínimo: «El jugador apenas si se ve afectado por el virus. Incluso por el estado físico, por la salud que tiene este atleta, tiene que sobrevivir».

PREPARAN DEMANDAS EN FRANCIA Y PAÍSES BAJOS

Clubes de Francia y Países Bajos anunciaron el inicio de demandas por perjuicios deportivos y económicos, luego de que sus ligas se dieran por terminadas en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.

El primer equipo en anunciar su reclamo fue Olympique de Lyon, en Francia. La finalización de la Ligue 1, en la que se consagró campeón París Saint Germain, lo dejó al margen de las copas continentales del año que viene.

«Vamos a emprender distintas iniciativas para responder a esta posibilidad que se nos esfumó y a reclamar judicialmente por daños y perjuicios», advirtió Jean Michel Aulas, presidente del club que por primera vez en 20 años no jugará la Liga de Campeones.

En el mismo sentido se definió Toulouse: en su caso, el cierre anticipado de la liga lo condenó al descenso a 2ª división.

En los Países Bajos, que declaró desierta la Eredivisie (lideraba Ajax), canceló ascensos y descensos de todas las divisiones el que dio el primer paso en el camino de las quejas fue Utrech: terminó sexto, tenía posibilidades de meterse en las copas y tampoco podrá dirimir el título de la Copa de Holanda con Feyenoord.

Lo acompañan en su reclamo los dos clubes que estaban a un paso de lograr la promoción a 1ª división: Cambur Leuwaarden y De Graafschap.

LA PREMIER LEAGUE DEBATE

Ayer, en reunión de accionistas de la Premier League, los clubes debatieron sobre los posibles pasos para planificar la reanudación de la temporada 2019/2020. El tema central pasa por dónde y cuándo hacerlo.

Tanto desde el lado de las autoridades de la liga como los clubes aseguran que solo volverán a entrenar primero y a jugar después cuando tengan el aval del Gobierno para hacerlo. Además requerirán de asesoramiento médico de expertos y el apoyo tanto de los jugadores como los entrenadores para la reanudación. Lo que se puede ratificar es que lo clubes confirmaron su compromiso de terminar la actual temporada.