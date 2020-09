Aptasch se moviliza y para por 24 horas

Desde la Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de la Salud del Chaco (Apstasch) expresaron mediante un comunicado que el paro se realiza en “rechazo al 7,8% de aumento salarial propuesto por el Ejecutivo provincial, que rechazamos por ser insuficiente, y repudiamos por otra parte la actitud del gobierno de despreciar los compromisos asumidos y cambiar a su antojo y conveniencia las condiciones de las negociaciones”.

Respecto a ello, detallaron que “en marzo el Gobierno convocó en una mesa de negociación a todos los gremios, incluido Aptasch, y se firmó un acuerdo de aumentos cuatrimestrales y de volver a convocar a la misma mesa; cinco meses después, el propio Gobierno desechó livianamente sus compromisos”.

“El aumento salarial propuesto apenas cubre la inflación del segundo cuatrimestre, condenando a los trabajadores a perder el valor de su salario los últimos cuatro meses del año”, agregaron.

Además, afirmaron que “rechazamos las sumas fijas no remunerativas como ser refrigerio, que no llegan a nuestros compañeros jubilados, y rechazamos la falacia del argumento expuesto por el gobernador de que los aumentos al básico no sirven porque son absorbidos por la usura y no le rinden al trabajador”. “Si quiere trabajadores desendeudados que el Estado les provea salarios dignos, ¡no en negro!”, exclamaron.

Por otra parte, desde Aptasch indicaron también: “El Gobierno sigue sin dar una respuesta a los 2.500 trabajadores de la Salud precarizados, por lo que exigimos iniciar ya el proceso de regularización para aquellos que sostienen el sistema con retribuciones miserables y sin ningún derecho”.

“El recurso humano de la Salud Pública en general sigue siendo destratado en lo que hace a las condiciones salariales y laborales. Recibimos pacientes COVID de Salta, y más allá de la loable solidaridad entre hermanos argentinos, no contamos con el recurso humano suficiente en nuestras terapias intensivas y también falta de insumos y medicamentos”.

“Necesitamos respuestas ya, la salud no puede esperar”, finalizaron diciendo.

DÍA DE LA SANIDAD

En el Día de la Sanidad, profesionales de la enfermería y representantes gremiales del sector llevarán a cabo una “Jornada de lucha” a nivel nacional para reclamar mejores condiciones laborales y salariales en el marco de la pandemia de coronavirus. Además, los enfermeros de la Ciudad de Buenos Aires se movilizarán para pedir al Gobierno porteño la inclusión a la ley 6.035, que los reconozca como profesionales de la salud.

Según informó la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE), a través de un comunicado, en el ámbito de CABA, la jornada del “21S” incluirá una conferencia de prensa en el Obelisco, a las 9, y una marcha de enfermeros autoconvocados desde el Congreso hacia Plaza de Mayo, que iniciará a las 10.

“Desde mucho antes de que iniciara está Pandemia, las enfermeras y enfermeros nos encontramos en pie de lucha por la histórica falta de reconocimiento a nuestra profesión y las desigualdades que esta provoca”, expone el comunicado. “La Pandemia irrumpió en nuestra lucha, y destacó nuestro rol, pero las políticas de salud del GCBA continuaron precarizando al equipo de salud en general y a la Enfermería en particular y con mayor énfasis, fiel al modelo verticalista y patriarcal al que el sistema de salud aún se aferra”, agrega.