ARCA permitirá otro blanqueo de dólares sin control

Al parecer, unas 80.000 personas ya estarían en condiciones de ir gastando sus dólares que están fuera del sistema sin que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) le pregunte por el origen de esos fondos, en lo que sería una especie de «blanqueo permanente».

Así lo indicó ARCA a través de un comunicado en el detalla que esa es la cantidad de gente anotada hasta el momento para el nuevo esquema de Impuesto a las Ganancias. «La cifra se duplicó en los últimos 20 días, fecha en que ARCA puso a disposición el aplicativo para presentar las declaraciones juradas», señaló el organismo tributario.

La nota oficial señala que «en febrero, cuando ARCA dictó la Resolución General 5820 para simplificar el cumplimiento fiscal de personas humanas y sucesiones indivisas, el nuevo régimen exhibió una evolución creciente».

«Tras un inicio con 5.800 adhesiones, la tendencia se aceleró significativamente en abril, cuando registró más de 36.000 nuevos inscriptos interesados en utilizar la declaración jurada con datos precargados por el organismo» indicó ARCA.

El organismo señaló que «debe tenerse en cuenta que el vencimiento para el período fiscal 2025 opera, según la terminación de CUIT de cada contribuyente en junio».

El nuevo esquema de Ganancias Simplificado es el corazón de la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal. Con él el contribuyente no requiere de hacer una declaración jurada del Impuesto a las Ganancias, porque ARCA le presenta una en su sitio web. La persona tiene que controlar que el impuesto que le determina el fisco sea el correcto.

La novedad es que, a partir de ello, el contribuyente no tiene que informar la cantidad de bienes que tiene al inicio del ejercicio. Tan solo se controlan los gastos y los ingresos. ARCA presupone que el patrimonio de la persona es el correcto y que no hay evasión de impuestos.

Con ello, el Gobierno busca que la gente “saque los dólares del colchón” y los meta en el circuito financiero, para que mejoren así las reservas del Banco Central. Se presupone que esos dólares no son fruto de evasión sino de personas que ganaron el dinero lícitamente, pero que decidieron sacarlo del sistema ante el temor de una nueva crisis que derive en “corralitos” o medidas similares. (Fuente: Ámbito)