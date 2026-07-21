Arco Iris lanza Cooperar en Chaco: una moneda social para paliar las importaciones

(Ansol/elDIARIO) En el marco de las celebraciones por el mes del cooperativismo, la Cooperativa de Trabajo Arte y Arco Iris Limitada organizó una nueva edición de su Feria Solidaria y Autogestiva.

El encuentro se llevó a cabo el 10 de julio en la sede de la entidad, ubicada en el barrio Gobernador Ferré de Resistencia. Ante la caída del consumo y la falta de circulante, la organización implementó un sistema alternativo para dinamizar los emprendimientos locales.

La cooperativa Arco iris se conformó originalmente en 2019, fundada por 14 mujeres emprendedoras enfocadas en la producción artesanal con materiales reciclados y la capacitación en educación ambiental. Según explicó su presidenta, Noelia Segovia, a la agencia Ansol, la razón social del proyecto se modificó tras la pandemia para profundizar la producción sostenible. Desde su origen, el colectivo se autogestionó sin percibir subsidios estatales, indicó la referente.

A partir de 2021, el espacio sumó actividades de fútbol social para infancias y consolidó la feria periódica con las madres de esos niños para apuntalar los ingresos de los hogares del barrio.

Moneda Cooperar

La moneda social Cooperar es un signo de intercambio que rige desde marzo en los circuitos de la feria de la cooperativa. De acuerdo con Segovia, el esquema surge como respuesta a la falta de dinero físico en la periferia de Resistencia, diferenciándose de la dinámica financiera de la zona urbana metropolitana.

Para evitar los errores de devaluación que sufrieron las cuasimonedas y los créditos durante la crisis del año 2001 en Argentina, la moneda Cooperar promovida por Cooperativa Arco Iris, funciona como una moneda fiduciaria interna con una equivalencia de 1 a 1 con el peso argentino.

El respaldo del valor de cambio (por ejemplo, 1000 cooperar equivalentes a 1000 pesos) está determinado directamente por los objetos de producción propia expuestos en la Feria Solidaria y Autogestiva.

Limitarse por el mercado

La actual política económica de apertura de importaciones introdujo mercadería de reventa a muy bajo costo, lo que complejiza la competencia para las costureras y cocineras de la cooperativa, quienes afrontan insumos encarecidos.

Según detalló la referente de Arte y Arco Iris, la organización debió readaptar sus reglas de mercado interno: actualmente permiten la comercialización de artículos importados específicos y de pequeña escala (como medias o termos) dentro del espacio de intercambio para sostener la concurrencia y la subsistencia de las familias asociadas.