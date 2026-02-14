Argentina lidera la lista mundial de estrés y ansiedad

Argentina encabeza el ranquing mundial de estrés y ansiedad cotidiana, según un relevamiento de Statista Consumer Insights correspondiente a 2025. El 49% de los argentinos consultados afirmó haber experimentado estrés y ansiedad frecuentes durante los últimos 12 meses, el porcentaje más alto entre los países analizados.

El estudio se realizó entre enero y diciembre de 2025 a personas de entre 18 y 64 años, con muestras que variaron entre 3.500 y 60.000 casos por país. Detrás de Argentina se ubicaron Finlandia (45%) y Canadá (42%). Más abajo aparecen Estados Unidos (39%), Japón (37%) y Francia (30%). En el extremo inferior del ranking figuran Indonesia (19%), Tailandia (24%) y Arabia Saudita (24%).

El relevamiento mide percepción subjetiva de estrés y ansiedad, no diagnósticos clínicos, y no indaga en las causas. Sin embargo, el porcentaje argentino abre interrogantes cuando se lo analiza en clave estructural.

Un malestar que no es nuevo

El dato coincide con informes del Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA), que vienen registrando niveles elevados de malestar psicológico, especialmente entre jóvenes y sectores vulnerables. Insomnio, preocupación constante, irritabilidad e incertidumbre aparecen como síntomas recurrentes.

A nivel global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que los trastornos de ansiedad y depresión aumentaron cerca de un 25% tras la pandemia de Covid-19. En contextos de inestabilidad económica prolongada, el impacto suele profundizarse.

Argentina atraviesa desde hace años un escenario de alta inflación, pérdida de poder adquisitivo y volatilidad macroeconómica. Si bien el estudio de Statista no vincula directamente estos factores con el estrés reportado, especialistas en salud mental señalan que la inseguridad económica y la precariedad laboral son determinantes frecuentes del malestar sostenido.

Salud mental: alta oferta profesional, acceso desigual

Paradójicamente, Argentina es uno de los países con mayor densidad de psicólogos por habitante en el mundo. Según datos citados por la OMS y federaciones profesionales, supera los 200 profesionales cada 100.000 habitantes.

Sin embargo, la disponibilidad no siempre se traduce en acceso equitativo. Existen brechas regionales y barreras económicas que limitan la atención. El sistema público enfrenta restricciones presupuestarias y demoras, mientras que en el ámbito privado los costos pueden resultar inaccesibles para amplios sectores.

Además, distintos informes recientes indican que cerca de la mitad de los argentinos reporta problemas de sueño vinculados a preocupaciones persistentes, uno de los síntomas más frecuentes en cuadros de ansiedad crónica.

Comparación internacional: factores culturales y estructurales

El ranking de Statista también deja otro dato relevante: varios países latinoamericanos tienden a ubicarse en la franja alta de estrés, mientras que algunos países asiáticos y del Golfo muestran niveles más bajos.

Especialistas advierten que las diferencias culturales influyen en la manera en que las personas reportan el malestar. Sin embargo, también coinciden en que variables estructurales, como estabilidad económica, redes de protección social y calidad institucional, inciden de forma directa en la salud mental colectiva.

¿Qué implica que el 49% se sienta estresado?

Que casi uno de cada dos argentinos declare haber experimentado estrés y ansiedad frecuentes no significa que la mitad del país padezca un trastorno clínico. Pero sí funciona como un indicador del clima emocional general.

El estrés crónico está asociado a mayor riesgo cardiovascular, alteraciones del sueño, consumo problemático de sustancias y deterioro en la productividad laboral. En ese sentido, la cifra representa no solo un dato estadístico, sino también una señal sanitaria y social.

El estudio no permite establecer causas específicas ni comparaciones estructurales exhaustivas. Pero que Argentina encabece esta medición obliga a mirar más allá del ranking y preguntarse por las condiciones que configuran el malestar cotidiano.

Recomendaciones para reducir el estrés

El estrés es una respuesta física y emocional ante situaciones percibidas como demandantes o amenazantes. Puede manifestarse a través de síntomas físicos, emocionales y conductuales como cansancio, irritabilidad, dificultad para concentrarse o alteraciones del sueño.

Entre las recomendaciones generales que suelen señalar los especialistas se encuentran:

Mantener rutinas de descanso adecuadas

Realizar actividad física con regularidad

Establecer pausas durante la jornada laboral

Organizar tareas y evitar la sobreexigencia constante

Sostener espacios de recreación y vínculos sociales

Cuando los niveles de estrés se vuelven persistentes y afectan la vida cotidiana, se recomienda buscar acompañamiento profesional.