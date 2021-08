Arranca el 26 Foro por el Fomento del Libro y la Lectura

Como todos los años, la Fundación Mempo Giardinelli convoca al 26º Foro Internacional por el Fomento del Libro y la Lectura a realizarse el 18, 19 y 20 próximos bajo la modalidad virtual.

Este año estarán presentes reconocidos escritores y académicos de nivel internacional para debatir, informar y proponer estrategias lectoras, tal como se ha hecho en cada Foro desde 1996. El lema de este año, y para honrar la trayectoria de la Institución, es «Más que nunca, leer abre los ojos».

Se han programado tres conferencias magistrales para este año, las que estarán a cargo de la poeta portuguesa Ana Luísa Amaral (reciente ganadora en España del Premio Reina Sofía); del laureado escritor y académico Noé Jitrik; y del reconocido y plurifacético escritor de obras clásicas para niños y jóvenes, Luis Pescetti.

Como siempre, habrá mesas de debate con la presencia de distinguidas personalidades de varios países de América y Europa. Asimismo, y como cada año, media docena de talleres abordarán temáticas referidas al fomento de la lectura a cargo de prestigios@s especialistas nacionales y extranjeros. Y como siempre, cada jornada se cerrará con tertulias literarias a cargo de reconocid@s poetas y narradores.

ADEMÁS

Este 26º foro, siguiendo la tradición iniciada en 1996, también tiene como invitados a reconocidos poetas y escritores argentinos como Alejandro Dolina, Claudia Piñeiro, Selva Almada, Eduardo Sacheri y Graciela Bialet, entre otros , además de los chaqueños Francisco Tete Romero y Oscar Yaniselli, quienes compartirán mesas, talleres, debates y tertulias con destacados especialistas en fomento de la lectura como Paco Abril y Beatriz Sanjuan (España), Cutzi Quezada y Ramón Salaberría (México), Rodrigo Lacerda (Brasil) y Liliana de la Quintana (Bolivia), entre otros.

La participación en el 26º Foro Internacional por el Fomento del Libro y la Lectura requiere inscripción previa y su costo es muy accesible. La vía de comunicación para inscribirse (argentinos/as), es: forochaco@fundamgiardinelli.org.

Y desde otros países: fmginstitucional@fundamgiardinelli.org.

Quienes se inscriban recibirán un enlace personal intransferible que les permitirá libre ingreso a la plataforma de transmisión, donde podrán acceder, sin restricciones, a todas las actividades del 26º Foro Internacional por el Fomento del Libro y la Lectura. Una semana antes de la inauguración del evento se dará a conocer el programa definitivo, hora a hora.

PARTICULAR

El Foro del Chaco, como se lo conoce popularmente, posiblemente sea el encuentro literario no comercial más multitudinario de la Argentina. Dura entre tres y cuatro jornadas y se realiza desde 1996, cuando no existía en el país ninguna experiencia semejante en cuanto a afluencia de público reunido en torno a la Literatura y el Fomento de la Lectura. Su influencia fue decisiva sobre todo porque no había antecedentes de esta magnitud en promoción de la lectura para niños y adultos.

PROGRAMA

(Sujeto a modificaciones)

Mañana, Miércoles 18: A las 10, Apertura, autoridades, palabras de Mempo Giardinelli

A las 11, Conferencia Magistral de apertura: Ponderación del libro y de la lectura, por Noé Jitrik (Buenos Aires).A las 14, Mesa 1: Leer en un mundo convulsionado. Participan: Irene Vallejo (España), Jeim y Hernández (Colombia), Anel Pérez (México)

A las 16.30, Tertulia de narradore. Con Claudia Piñeiro (Buenos Aires). Selva Almada (Córdoba). Mariano Quirós (Chaco). Betina González (Bs. As. Arg.)

A las 18, Primeras Jornadas Pedagógicas de Lectura. Formación de comunidades lectoras. Encuentro de egresados del Instituto de Estudios Superiores de la Fundación.

(Quienes lo deseen, pueden asistir como oyentes).

jueves 19

A la 10, Talleres – en simultáneo -: Cutzi Quezada (México) Introducción al libro álbum y sus procesos lectores. Beatriz Sanjuán (España) Lectura para bebes . Eduardo Sacheri (Buenos Aires). El placer de que te lean en voz alta: un clásico que no debe morir.

A las 14, Mesa 2: Leer para abrir los ojos: Paloma Valdivia (Chile), Rodrigo Lacerda (Brasil), Graciela Bialet (Córdoba, Arg,)

A las 16.30, Conferencia Magistral Primum non nocere y el momento ratatouille. Luis María Pescetti (México)

A las 18, Tertulia de poetas: Claudia Masín (Chaco). Silvia Schujer (Buenos Aires). Bibiana Collado (España). David Cruz (Costa Rica). Lecko Zamora (Chaco)

Viernes 20

A las 10, Talleres – en simultáneo -: Ramón Salaberría (México) Accesibilidad y curiosidad: pilares de toda biblioteca. Paco Abril (España) Una oreja verde: leer con niños y niñas. Oscar Yaniselli (Chaco, Arg.) De «hay que leer» a «dar de leer»

A las 14, Mesa 3: LKeer las lenguas: Liliana Ancalao (Patagonia, Arg). Liliana de la Quintana (Bolivia). Francisco Romero (Chaco).

A las 17.30, Conferencia Magistral: Ana Luísa Amaral (Portugal).

A las 18, Despedida: Conversación en vivo de Mempo Giardinelli con Alejandro Dolina (Buenos Aires).

A las 19, Cierre del 26º Foro.