Ascenso a la Primera Nacional: algarabía y fin de una agonía para el pueblo forevista

En primer caso, Javier Eduardo Garay, expresó tras la victoria frente a Gimnasia y Tiro de Salta, “significó una agonía hermosa, con tantos recuerdos encontrados de tanta gente que uno conoce de esta gran familia forevista que ya no está y también sufrió descender. For Ever es una lucha. Es nunca ir para atrás, en la adversidad más y más. Esto es un triunfo buscado y sufrido a lo For Ever, merecido porque el arremete gana. Tardes y noches de resultados adversos y hoy a lo más alto con una multitud acompañando desde siempre.

Yo lo viví con mi padre que ya no está, recorriendo kilómetros de rutas por las mejores canchas del país. Hoy puedo decir gracias se nos dio. También esta nueva dirigencia que remontó un club destrozado apoyado y controlado por su gente con aciertos y desaciertos. La alegría es inmensa vamos a disfrutar y van a seguir alentando hasta la muerte y por los que se fueron por lo q ya sabemos, como dice la hinchada sus colores en el corazón vamos por más. Felicitaciones a todo el pueblo albinegro de fiesta”.

NUEVA

GENERACIÓN

Por su parte, Damián Lucero, hincha de la nueva camada (por sus 30 años), afirmó, “A mi edad no pude ver la época dorada de For Ever. De chico cuando empecé a ir a la cancha vi un club que estaba al borde de la desaparición, pero creo que cada vez que el club da un paso en el futbol de asenso con lo difícil que esto es, el recuerdo que se le viene al hincha es este. Porque es increíble ver como For Ever sano en tan poco tiempo. Creo que la Primera Nacional B es una buena categoría para poder hacer pie y seguir creciendo como institución, ya que es un poco la espina que teníamos los hinchas, sintiendo que For Ever merece estar una categoría importante. La verdad es que se te hincha el pecho cuando llegas a estas instancias importantes, ver a hinchas de otros clubes reconociendo al Negro por lo grande que fue y que está volviendo a ser”.

Tras recordar el periplo de siete horas en auto hasta la provincia de Santiago de Estero, Guillermo Benítez Pantich, relató, “estamos muy contentos. Sigo viendo videos de la cancha. Todavía seguimos con la garganta ronca de tanto gritar, de tanta alegría. Para nuestra generación, los de 30 años o más jóvenes, que no pudimos vivir ese glorioso For Ever del 89’, este ascenso es la gloria. El anterior, cuando subimos al Argentino ‘A’ fue un envión anímico que necesitaba el club y sus hincha; pero volver a una categoría como la Primera Nacional B, creo como socio del club e hincha del futbol nos merecemos totalmente. El ascenso vuelve a entusiasmar al pueblo chaqueño y a la provincia, porque es volver a añorar volver a la Primera División. También tener un representante en las categorías más altas, recibir a equipos importantes de todo el país. Si es por mí, quiero que ya arranque este torneo para seguir con este envión anímico y deportivo, pero ahora toca disfrutar. Fue único lo del domingo, con más de 10 mil personas haciendo más de cuatro horas de cola para entrar a la cancha, el partido, recordar como llegamos. Realmente fue una fiesta única”.

LA LEY SAGER

SALVÓ AL NEGRO

Por su parte, uno de los miembros de esta casa, el periodista Julio Schoenburg, recordó la importancia de la Ley de Fideicomiso en un momento muy sensible de For Ever y de muchos clubes del país, “esta ley para clubes en situación de quiebra o inmersas en concursos preventivos fue aprobada en junio de 2000 por la Cámara de Senadores y enviada posteriormente a Diputados, donde debió evaluarla, el entonces senador Hugo Abel Sager, impulsor de la norma, quien aplicó seguidamente algunas modificaciones. Un mes después fue aprobada y eso permitió tanto a Chaco For Ever Racing Club, Dep. Español y otras entidades continuar con sus actividades y no desaparecer del escenario deportivo. En principio dichas entidades fueron dirigidas por un triunvirato (un abogado, un contador y un experto en administración deportiva) aunque una vez normalizadas pudieron efectuar sus asambleas y elegir sus flamantes autoridades”.

Foto: Cesar Fernández