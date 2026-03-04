Asociación de Vecinos Solidaridad

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

Cumpliendo con las disposiciones legales, convocamos a los asociados de la Asociación de Vecinos Solidaridad, a la Asamblea General Ordinaria que se efectuará el día 21 de Marzo del 2026, a las 18:00 horas, en la sede de la asociación, sito en calle Raúl B. Díaz 782, Resistencia, con el objeto de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Designación de dos (2) asociados para firmar el acta de asamblea conjuntamente con el presidente y la secretaria. Lectura del acta anterior. Infome por parte del presidente respecto a la realización fuera de término. Consideración de la memoria y estados contables, informe de comisión revisora de cuentas e informe de auditoría externa por los ejercicios contables de los períodos 01 07/2023 y el 30/06/2024 y 01/07/2024 al 30/06 2025 de la Asociación de Vecinos Solidaridad. Elección de autoridades para cubrir los siguientes cargos por el término de dos (2) años: Comisión Directiva: Presidente, Secretario, Tesorero, dos (2) Vocales Titulares y dos (2) Vocales Suplentes. Comisión revisora de cuentas: dos (2) Revisores de Cuentas Titulares y dos (2) Revisores de Cuentas Suplentes.

Sánchez, Hugo Armando

Presidente

Gómez, Silvia

Secretaria

https://www.eldiariodelaregion.com.ar/wp-content/uploads/2026/03/05-PAGINA-1.pdf