Atacaron una ambulancia en Sáenz Peña

Según informaron fuentes locales, en la madrugada del sábado, una ambulancia del hospital 4 de Junio fue atacada a ladrillazos mientras se dirigía a atender una emergencia. El incidente, ocurrido alrededor de las 2.30 en el barrio Hipólito Yrigoyen, dejó el vehículo con importantes daños materiales y puso en riesgo a los ocupantes que finalmente resultaron ilesos.

El móvil sanitario recibió el impacto de los ladrillos en sus vidrios, obligando al personal de salud a improvisar con bolsas de plástico para cubrir los agujeros y así poder continuar con su tarea de asistir al paciente y protegerse del frente frío que azotaba la zona.

La alerta sobre el ataque se activó gracias a la rápida acción de vecinos de las calles 14 y 37, quienes llamaron a la policía para informar sobre un grupo de personas que se encontraban en esa intersección, señalándolos como los posibles autores del ilícito.

El personal de la ambulancia confirmó que el ataque fue perpetrado por al menos dos individuos, quienes emprendieron la huida apenas el vehículo se detuvo. Si bien la policía arribó al lugar y confirmó la presencia de los sospechosos, éstos lograron dispersarse y escapar antes de poder ser interceptados.

Desde la comunidad local manifestaron preocupación y exigieron mayor seguridad y medidas para prevenir este tipo de hechos delictivos.