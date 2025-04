ATE denunció malas condiciones de trabajo en Casa de Gobierno

El gremio ATE comunicó que los trabajadores y trabajadoras del subsuelo de Casa de Gobierno realizan sus tareas de manera “indigna”. Manifestaron su “profunda indignación ante la desidia con la que el gobierno provincial ha manejado la paralización de las obras iniciadas en noviembre de 2024. Con una planificación paupérrima, los baños de varones, mujeres y discapacitados fueron clausurados sin previo aviso, dejando a empleados y ciudadanos sin acceso a instalaciones básicas”

El sindicato interpuso, por medio de sus representantes en el sector, varios pedidos de reparaciones edilicias para que se den las condiciones mínimas de salubridad, para trabajadores y para la ciudadanía.

Desde marzo del 2024 se vienen presentando pedidos de limpieza y reparaciones, tanto de oficinas del subsuelo como de sanitarios. Reclamos que se vienen insistiendo ante la ausencia total de respuesta y solución.

La única respuesta de las autoridades, describieron, fue “tan extrema como insólita”: desmantelaron los baños, tanto de mujeres como de hombres y discapacitados, privando del acceso a los mismos a todas las personas que cumplen funciones diariamente en ese espacio.

Denunciaron, además, que lo que sí despertaron estos reclamos fue una fuerte persecución política y sindical hacia quienes exigen condiciones laborales dignas.

AMENAZA A LA SALUD

En el subsuelo de la Casa de Gobierno persiste la presencia de un viejo transformador que emana líquidos refrigerantes y gases tóxicos, constituyendo una verdadera amenaza para la salud de las personas que circulan en el lugar.

“Exigimos la inmediata reactivación y finalización de las obras, la restitución de los baños y la remoción del transformador contaminante. No aceptaremos que la criminalización de la protesta y la persecución gremial sean las únicas respuestas de este gobierno. La dignidad no es negociable, la seguridad no es un lujo y la salud de los trabajadores no puede quedar a merced de la incompetencia y el cinismo de quienes hoy ocupan el poder”, reclamaron desde ATE.