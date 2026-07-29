ATECH

ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL CHACO

Personería Gremial Resolución N° 113/96 M.T.S.S.

Mitre 227⚫ 3500 – Resistencia (Chaco) Tel. (0362) 4429272 E-mail: atecheslucha@gmail.com

Resistencia, 28 de julio de 2026.-



CONVOCATORIA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

La Comisión Directiva Provincial de la A.T.E.CH. CONVOCA a Asamblea Anual Ordinaria de la Entidad, para el día sábado 29 de agosto de 2026, a partir de las 8,30 horas en el salón del ATECH SAHARA HOTEL sito en Güemes 160 de la ciudad de Resistencia, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Elección de la Comisión de Poderes;

2.- Elección de la Mesa Directiva de la Asamblea,

3.- Consideración de la Memoria y Balance anual de A.T.E.CH. – ejercicio 2025-2026-;

4.- Contribuciones de los afiliados artículos 114° y 118° del Estatuto de la Asociación;

5.- Elección de la Comisión Revisora de Cuentas, artículo 63 inciso «c» del Estatuto de la Asociación;

6.- Conformación de las Comisiones para el análisis de la Situación Socio-económica; la elaboración del programa de Acción Gremial; Acción Social y de Política Educativa;

7.- Plenario para el tratamiento de los trabajos de las respectivas comisiones antes señaladas. –



Maria Silvia Fernández Sec. de Hacienda

A.F.E.CH.



ATECH es lucha.

ROSA M. PETROVICH SECRETARIA GENERAL ATECH

Vto. 29/7

https://www.eldiariodelaregion.com.ar/wp-content/uploads/2026/07/05-PAGINA-CONVOCATORIA.pdf