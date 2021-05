Aumento de contagios en Chaco: “La situación actual es crítica, pero no llega al colapso”

El doctor Gustavo Giusiano, integrante del Comité de Monitoreo del Covid-19, dialogó con Radio Facundo Quiroga acerca de la situación actual de Covid-19 en la provincia. “La situación epidemiológica actual es crítica, pero no llega al colapso por el momento” dijo Giusiano y se refirió a la importancia de las medidas anunciadas.

“Las medidas son para no llegar al colapso, porque principalmente el sector público es el que esta con un altísimo nivel de internación, no solo en las camas Covid UTI sino también en asistencia respiratoria mecánica” señaló.

Además explicó que pese a la incorporación de respiradores durante este año “nunca estuvimos tan mal como hasta ahora, nunca tuvimos este nivel de casos altísimos e internaciones, y con una diversidad etaria muy llamativa donde se incluyen hasta la población joven dentro de los internados y pacientes de riesgo”.

Asimismo, detalló que “estamos arriba del 35% de positividad de los testeos, el porcentaje aumento mucho. No es realmente preocupante la cantidad de casos, el problema es que muchos llegan a la internación y lo que preocupa es no tener la capacidad para atender a esos pacientes y no llegar a como ocurrió en aquellas olas muy complicadas en Europa donde se tuvo que decidir a este sí y a este no y por qué y con qué criterio. Si seguimos con este nivel de positividad y de aumento de casos diarios es lógico que se vaya a llegar a esa situación”

Sobre la situación de los trabajadores de salud mencionó que “no nos sobran terapistas, no sobran enfermeros, están con sobrecarga horaria y haciendo horas extras. Todos están muy agotados y muy sobrecargados, sobre todo en las terapias y en las cabinas de bioseguridad de los laboratorios”. Además, remarcó la explotación horaria que viven: “aquí no hay feriado, no hay sábado ni días libres. Por eso también hay que tener en cuenta que más testeos y más gente internada son más enfermos que tratar, que seguir y que monitorear pero no hay tanta gente para eso y los trabajadores de salud están agotados desde el año pasado”

En ese sentido, el doctor apuntó que el problema no reside en “no es no tenemos camas o tenemos camas, es quien las atiende y quien sigue al paciente”

Finalmente, sobre la segunda ola que estamos viviendo manifestó que “se esperaba que llegue en algún momento pero me sorprende que sea tan alto en nuestro país, si lo vemos comparado a otros países a nivel internacional somos uno de los países con más cantidad de casos por millón de habitantes, inclusive de fallecidos y eso realmente preocupa mucho y alarma a cualquier comité y a cualquier responsable de un sistema sanitario” (Fuente: Radio Libertad)