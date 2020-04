Avance de la Covid-19 en el mundo: Más de 3 millones de casos

Más de tres millones de casos del nuevo coronavirus han sido reportados en el mundo según un recuento realizado por la Agence France-Pressea partir de fuentes oficiales, en particular en Europa, el continente más afectado con 1.393.779 casos y 126.223 fallecimientos, y Estados Unidos, con 980.008 casos y 55.637 decesos incluidos, el país donde la pandemia progresa más rápidamente en la actualidad.

EUROPA

España, tercer país con más fallecidos por COVID-19, ha registrado 288 nuevas muertes en 24 horas, lo que fue su dato más bajo en cinco semanas; elevado así la cifra a 232.128, con 23.521 total de decesos. Se reportaron en Italia 201.505 casos de infectados, 27359 de muertos y 68941 de recuperados.

ESTADOS UNIDOS

Estados Unidos registró 1.303 nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, según cifras publicadas por la Universidad Johns Hopkins, que informó que el número de casos en el país se acerca a un millón.

El país registra 56.144 muertes y 987.022 infectados, según el recuento hecho por la institución con base en Baltimore. Al menos 111.109 personas se han recuperado de la enfermedad.

Por su parte, Canadá informó que llevan 48,500 casos confirmados, 2,707 decesos y 18,268 altas.

LATINOAMÉRICA

Brasil es el país con más casos positivos de la región. Hay 66,501 infectados, 4,543 decesos y 31,142 recuperados. Perú registra 28,699 casos, 782 muertes y 8,425 recuperados. En Ecuador hay 24.258 casos confirmados y 871 fallecidos a causa de la COVID-19; 1.189 recuperados, según los reportes oficiales. México reporta 16752 casos positivos y 1569 muertes por coronavirus. Chile ya supera los 14.000 infectados y 200 fallecidos. Colombia registró 5,597 contagios, 253 muertes y 1,210 recuperados.

La cifra de casos diagnosticados positivos sólo refleja sin embargo una parte de la totalidad de contagios, debido a que muchos países sólo aplican pruebas a los casos graves.

FASES POLÍTICAS

Las fases del coronavirus son las siguientes. Fase 1: Las primeras medidas son orientadas a que la gente infectada, o que viajó a una zona de riesgo, esté apartada del resto de la población sana. Los primeros pacientes son aislados y comienza una investigación para identificar su actividad y las personas con las que pudieron estar en contacto.

Fase 2: Las autoridades de los diversos países inician labores de distanciamento social, como cierre de escuelas, limitación de viajes e implementación de trabajo a distancia. Otra serie de eventos privados y manifestaciones quedan canceladas para evitar aglomeraciones de personas. Estas medidas buscan dar tiempo a las instituciones de salud para prepararse para la epidemia y una transición a la tercera etapa.

Fase 3: Es cuando ya no se puede rastrear la cadena de contagio de un paciente, por lo que esto ya no depende de casos de contagios anteriores.

Fase 4: Significa un crecimiento exponencial de virus en la población. Esto es lo que ya ha ocurrido en países como Italia y España. En este caso, las autoridades sanitarias deben garantizar a la ciudadanía el manejo oportuno de la emergencia y garantizar los recursos.