Bajaron las ventas en supermercados y los productos subieron al menos un 50%

Brindando un crudo análisis de la situación, el vicepresidente de la Cámara de Supermercadistas, Miguel Simons, explicó a radio Facundo Quiroga que más de la mitad de las firmas adheridas registraron una merma en las ventas en comparación con septiembre del 2019, “en el mes de septiembre, casi la mitad de las firmas (incluidas mayoristas) registraron una baja de más del 20% en las ventas. Si eso lo llevamos a productos alimenticios de la canasta básica, el 93 por ciento de los encuestados manifestó caída en la venta de los productos básicos, eso da la pauta que la gente recorta el gasto hasta de lo esencial”. Además, adelantó que los registros de octubre contarán con nuevos aumentos según le comunicaron los supermercadistas.

Simons pormenorizó que un gran factor es la suba del dólar, “la realidad es que los precios se están modificando y por más de que haya productos que cuentan con un precio máximo hasta el 31 de octubre, todos sabemos que por más que quieran buscar la quinta pata al gato la subida del dólar incide sobre los precios. Dependiendo del producto lo hace en mayor o menor medida, pero lo hace. También, hay que sumar la fluctuación precios que hay en el resto de la economía, que en todo lo que hace al funcionamiento de un supermercado ha aumentado de forma considerable, englobando un panorama complejo para los supermercadistas”.

CRUEL MANEJO ECONÓMICO

El referente de los supermercadistas, deslizó que, “este tipo de manejo económico es sumamente cruel porque no le sirve ni al empleado ni al empleador. Al trabajador lo que le pagamos no le sirve para nada y al empleador le cuesta horrores juntar para pagar los sueldos, dado los altísimos aportes patronales, la caída en la rentabilidad, caída en las ventas, costos impositivos mayores, mayores impuestos en servicios, más costos de reparaciones, por esto no le sirve a ninguna de las partes. Por esto es que más del 80% de los encuestados han adelantado que no buscarán contratar nuevo personal en lo que resta del 2020”.

PANORAMA COMPLEJO

Por último, Simons describió que no hay grandes esperanzas de repunte en ventas, “a nivel comercial lo que se suele vender en el Día de la Madre es similar al porcentaje de ventas de las fiestas y los números que manejamos fueron malos, por lo que estamos previendo que tampoco será una buena navidad o año nuevo”, finalizó

PRODUCTOS

En cuanto a la suba de precios en los productos, el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci) tomó como base el Índice Barrial de precios del mes anterior y corroboró que la carne picada subió un 53 por ciento, mientras que el pollo lo hizo un 50.

Las frutas y verduras, fueron los productos que más aumentaron, siendo la banana la que registró un aumento del 112%.

Por último, lo catalogado como productos de almacén tampoco escaparon a la suba, ya que la yerba escaló un 86%, mientras que el azúcar lo hizo un 100.