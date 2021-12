Balance político y economico: elecciones, parlamento y desafíos económicos de cara al 2022

Partiendo de “la oposición durmió en los laureles en las generales”, hasta “el oficialismo tiene el desafío en 2022 de reajustar el gasto público”, Pegoraro pormenorizó lo que fue su óptica con respecto al 2021 en nuestra provincia, con un año de elecciones y con indicadores económicos con los cuales el Ejecutivo desliza un camino de recuperación, aunque sin un contexto adecuado, según el entrevistado.

ELECCIONES

En primer lugar, se consultó sobre lo sucedido en unas sorpresivas Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias, a lo que el titular de Politikon afirmó, “tanto las PASO como las generales nos dejaron dos enseñanzas. En las primarias por supuesto que hubo una sorpresa, con una victoria para la oposición, en especial por la diferencia que sacó en ese momento. Sin embargo, al realizar el análisis, lo que notamos fue que Chaco Cambia si bien ganó con claridad, llegó a su techo electoral, y con un gran porcentaje del ‘voto castigo’; por otro lado, el Frente de Todos contaba con un margen grande de crecimiento, lo cual encarado con una estrategia distinta para las generales y una aceleración muy fuerte apoyados en la figura del gobernador como pieza central de la estrategia política logró la remontada. Otro factor de la victoria en las legislativas del oficialismo es que la oposición durmió en los laureles.

Hay que hacer una salvedad con respecto al Frente de Todos y es que depende demasiada de la figura política de Capitanich, además del uso del aparato del estado para la campaña. Pero se ratificó que es la figura central del PJ provincial, pero luego no hay mucho más. Cuando ‘Coqui’ se corre de la escena y le va bastante mal al peronismo. Solo por dar un ejemplo, recordemos el 2017, cuando Aída Ayala ganó las elecciones para diputada nacional.

RELAJAMIENTO

En cuanto a la expresión de “dormir en los laureles” por parte de Chaco Cambia, el entrevistado amplió, “el error del radicalismo fue no haber logrado pensar fuera de la caja en la estrategia tradicional de campaña. En primer lugar, los mensajes que se bajaron discursivamente hablando, fueron siempre los mismos, y lo que sucede cuando repetís tanto, con la idea de instalarlo, deriva a que el mensaje termine siendo vacío. Además, no cambiaron tras las PASO”.

“Territorialmente hablando perdieron mucha energía haciendo las mismas acciones de campaña que se hacen hace 25 años, como por ejemplo las caravanas en el interior”.

“Por cómo se maneja la política hoy y cómo se comporta el electorado, hubiera sido más redituable tener una agenda de mano a mano con familias o con asociaciones que nuclean a vecinos porque la caravana y el saludo desde una camioneta sigue marcando una distancia entre el candidato y el electorado”.

“Otra cuestión es que Chaco Cambia no quiere, no sabe o no pueden tocar temas que son muy sensibles a la política chaqueña, por ejemplo, las cuestiones que tienen con cuanto gasto del Estado. El único que lo hizo fue Iván Gyöker, pero no ahondaba en mucho más que cuestiones o resoluciones de la contaduría; y evaluar el gasto público va mucho más allá de estos aspectos, ya que te permite evaluar un gasto desde hace 14 años en la provincia y contarle a los chaqueños porque a pesar de gestiones ‘supuestamente exitosas’, sigue habiendo 50% de pobres, nivel de actividad económica bajísima y problemas de fondo que siguen sin resolverse”, enfatizó.

PARLAMENTO

En lo que respecta a la conformación de la nueva cámara de diputados, Pegoraro definió, “si bien la oposición ganó una banca más en Diputados, hay un condicionante muy grande como es el del Frente Integrador; digo esto porque recordemos que cuando el PO gana su banca en el 2017 operaba como un actor independiente. Sin jugar en bloque, incluso se vio como Aurelio Díaz hizo su propia agenda, lo cual representaba un descontento para ambos bloques mayoritarios a la hora de debatir una gran ley o un importante paquete de leyes.

La diferencia entre el PO y el Frente Integrador es que el FI está más cercano a trabajar junto al oficialismo, con lo cual el equilibrio parlamentario termina siendo más favorable para el PJ. Veremos cómo se arregla la oposición porque pese a ser mayoría en las bancas, le faltará “presión dentro de la Cámara” a la hora de pujar legislativa.

INDICADORES

ECONÓIMICOS

Por último, en cuanto a lo económico afirmó, “cuando se habla de indicadores económicos sociales, estos siempre deben ser puestas en un contexto. El problema con esto es que hay poca gente que desconoce los trasfondos metodológicos de estos datos. Por ejemplo, al hablar de desocupación, se tiende a pensar en gente que no tiene trabajo, pero esta definición no es metodológicamente correcta. Por eso en el informe que nosotros realizamos desde Politikon aclaramos que la tasa de desocupación es baja, pero que no se debe a que hay más empleo; sino a que hay menos gente que forma parte de la población económicamente activa. Este es un ejemplo claro que muchos indicadores te pueden dar buenos dividendos, pero se debe analizar siempre contextualizándolos”.

“En términos generales Chaco no tuvo un mal año, porque la comparación con el 2020, nos deja un crecimiento en casi todos los indicadores porque el año pasado la vara estaba muy baja; sin embargo, este año hay indicadores que se están moviendo muy bien, incluso por encima de datos de prepandemia, la construcción es la figura central del 2021, siendo el sector que si tuvo un gran año. Hay otros que están con una recuperación mucho más lenta, lo cual tienen que ver con el consumo, el salario, con el empleo en términos globales”.

“Lo tuvo la provincia este año fue un ingreso de recursos fenomenal, a nivel nacional y provincial, pero además un nivel de gasto que creció muchísimo, pero así y todo el salario de los trabajadores privados sigue sin recuperarse”.

“El desafío en 2022 será ver como los ingresos puedan acompañar al necesario crecimiento que tiene que tener el gasto, porque este va a crecer en lo referido a la deuda porque hay que pagar el bono internacional en dólares; como también cubrir el aumento salarial del sector público”.

“Veremos si el oficialismo podrá reajustar el gasto, para que se redireccione y que se lo haga más eficiente para atender demandas que siguen insatisfechas y son fundamentales”, finalizó.